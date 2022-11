Lydia Lozano recibe la peor noticia de su carrera, entre llantos: “Me da igual que me despidan”

¡Menuda tarde de pesadilla ha vivido Lydia Lozano en Sálvame! El programa de Telecinco ha vuelto a estirar el sufrimiento de una de sus colaboradoras para darle una noticia. La tarde empezaba calentita, anunciando que iban a dar una noticia que iba a perjudicar la carrera profesional de la periodista del corazón. Una bomba que la colaboradora no se esperaba.

Lydia, que siempre ha demostrado sus sentimientos sin problema delante de la cámara, no ha podido evitar echarse a llorar incluso antes de conocer la noticia. Y es que sus compañeros y compañeras han ido aumentando el hype, asegurando que la información iba a hacer tambalear la carrera de su compañera.

Ha sido sobre las seis y media de la tarde cuando el programa ha desvelado la información: Albano acudirá este sábado, 19 de noviembre, a Sálvame Deluxe. De este modo se produciría un cara a cara entre la periodista y el cantante italiano.

Hay que recordar que Lydia Lozano comunicó en 2005 que Ylenia Carrisi, hija del artista y de Romina Power, estaba con vida. Lo hizo en Salsa Rosa diez años después de que la joven hubiese desaparecido en extrañas circunstancias en Estados Unidos. Unas declaraciones que el cantante italiano no olvida. Y es que la información era completamente falsa.

¡¡NOTICIÓN!! ¡¡Mañana se sienta en @DeluxeSabado AL BANO!! ¡¡Lydia Lozano está derrumbada!! ¿La entendéis o no es para tanto? — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 18, 2022

Lydia Lozano habla sobre el tema

Cuando Lydia se ha enterado de la noticia se ha derrumbado en directo. Y es que no quiere sentarse en el plató de Sálvame Deluxe este sábado, a pesar de ser una de las colaboradoras del programa: “Lo tengo muy claro, me da igual que me despidan, yo no me voy a sentar con Albano”.

La periodista ha asegurado que la peor noche de su vida en televisión fue cuando Albano rechazó ponerse cara a cara con Lydia en Sálvame hace unos años: “Él me rechazó. No voy a hacer un circo. Toda mi vida me he preguntado si podría sentarme con Albano, pero no quiero. No me voy a sentar. Han sido años y años pidiendo perdón. Lo siento muchísimo. Sabéis que a todo digo que sí, pero no me voy a sentar”.

Parece que está vez podría ser distinto. Y es que, tal y como ha asegurado el director de Sálvame, esta vez no ha puesto ningún tipo de veto. Lydia tiene claro que no quiere sentarse este sánado: “¿Estamos locos? Es romper con mi dignidad. No voy a volver a hablar del tema ni a pedir perdón”