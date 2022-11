Karol G lo apuesta todo al rojo con su actuación en la gran noche de los Grammy Latinos de Las Vegas

Karol G nunca defrauda a sus fans y esto no iba a cambiar en un escenario tan importante como el de los Premios Grammy Latinos de 2022. La cantante colombiana está siempre dispuesta a dejarse la piel sobre las tablas para ofrecer un show a la altura de sus grandes hits y esta vez, lo hizo rindiendo homenaje al lugar que acogía la ceremonia: Las Vegas, la ciudad del juego y el pecado de Nevada.

Como si de una de las miles y miles de apuestas que se hacen cada día en esta urbe estadounidense se tratase, 'la Bichota' hizo una apuesta arriesgada, con todo al rojo, y ganó. Porque, pese a que no conquistó los gramófonos dorados a los que optaba, el público consideró que la suya fue una de las grandes actuaciones de la noche en el estadio Michelob Ultra Arena.

Envuelta siempre con un halo de luz roja que hacía resltar todavía más su melena púrpura, Karol G se subió al escenario para cantar dos de sus canciones más conocidas y su último lanzamiento: Gatubela, Provenza y Cairo.

Empezó por entonar los versos de Gatubela mientras la envolvía, literalmente, una montaña de bailarines que se movían sensualmente al ritmo de este hit urbano con aires íntimos, pero, después del primer estribillo, sus acompañantes sobre el escenario se quedaron congelados y empezó el plato fuerte del show de Karol G: Provenza.

La artista colombiana, que sabe que, de momento, todos siguen enamorados de esta canción que tantas alegrías le ha traído —incluyendo un número 1 global en la lista de LOS40—, no desaprovechó su oportunidad de presentarla en directo ante el público y la crítica de los Latin Grammy. Y lo hizo manteniendo la esencia de su actuación: con una apuesta al rojo.

Aunque la luz se suavizó en esta parte de la performance, Karol G cantó y bailó entre el público del estadio de Las Vegas seguida de sus bailarines entre destellos carmesí para después, regresar al escenario y protagonizar uno de esos momentos 'slo mo' que tanto gustan a los fans de la música urbana.

Para acabar su actuación Karol G remató la jugada con un espectacular viaje a Egipto. La cantante se convirtió en Cleopatra y trasladó a los espectadores de la gala de la Academia Latina de la Grabación a El Cairo con su recién estrenada canción homónima junto a Ovi on the drums. En su momento cumbre no faltaron los geroglíficos, los obeliscos, ni tampoco el polvo del desierto. ¡Lo suyo fue un verdadero show de altura!