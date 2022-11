El discurso de Rosalía tras hacer historia en los Latin Grammy 2022: "Gracias a mi país por no dejarme caer"

Los Premios Latin Grammy 2022 ya se han celebrado esta madrugada, La gala, que tuvo lugar en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos), ha dejado muchos momentos históricos que, sin duda, serán recordados durante mucho tiempo.

En la noche de la música latina hubo tres ganadores principales: el uruguayo Jorge Drexler, que se hizo nada menos que con siete premios Grammy Latinos; Bad Bunny, que se llevó un total de cinco y Rosalía, que posó en la alfombra roja con cuatro gramófonos dorados.

La cantante catalana deslumbró en la alfombra roja posando primero con nuevo corte de pelo y un traje negro transparente, sin dejar de lado su look de 'motomami' con unas gafas de sol que se puso en un momento dado y sonriendo a las cámaras acompañada de su pareja, el cantante Rauw Alejandro.

Pero, sin duda, su momento más brillante llegó tras la gala, cuando Rosalía paseó orgullosa por la alfombra y tratando de sostener los cuatro premios Latin Grammy que colocará en algún lugar privilegiado de su casa. La artista posó visiblemente feliz con sus gramófonos dorados.

El discurso de Rosalía en los Latin Grammy 2022

Hubo momentos más subidos de tono como el baile, o momentos de glamour y emoción, pero Rosalía también vivió instantes conmovedores, como el que todos pudieron disfrutar con su discurso al recibir el gran premio de la noche, el de Mejor Álbum por Motomami.

La cantante recogió su gramófono dorado de manos del gran triunfador de la noche, Jorge Drexler, y se mostró visiblemente emocionada. Tuvo que pasar un momento hasta que pudo hablar debido a la emoción y a los aplausos del público.

"Motomami es el disco que más he tenido que pelear, que más me ha costado hacer, pero tiré pa' alante, y que más alegrías me ha dado. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando. Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración; gracias a mi país por seguir dándome cariño y por no dejarme caer y gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios, al amor de mi vida: "¡Baby, te quiero!".

Además de llevarse cuatro premios a casa y alzarse como una de las más galardonadas de la noche, Rosalía también fue protagonista de los Premios Grammy Latinos 2022 como parte de los artistas que conformaron el cartel de actuaciones.

La catalana interpretó un mix de algunos de sus grandes temas; La Fama, Hentai y Despechá tema estrella que interpretó por primera vez en unos premios. Uno de los momentos más llamativos fue cuando Rosalía se bajó del escenario para hacer un sensual baile a su pareja, Rauw Alejandro.