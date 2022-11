Rosalía arrasa con su actuación en los Grammy Latinos 2022 (con baile a Rauw Alejandro incluido)

Rosalía arrasó anoche en Las Vegas. La cantante catalana, que estaba nominada a siete premios de la Academia Latina de la Grabación, fue una de las grandes vencedoras en los Premios Grammy Latinos de 2022 al conquistar hasta cuatro gramófonos dorados: el de 'Mejor Álbum', el de 'Mejor Ingeniería de Grabación', el de 'Mejor Álbum de Música Alternativa' y a 'Mejor diseño de empaque, todos por el disco Motomami.

Pero además de subirse al escenario del Michelob Ultra Arena de Las Vegas para recoger todos y cada uno de sus premios, Rosalía también pisó las tablas de este este popular recinto deportivo de Nevada para sorprender a todos los asistentes con una actuación única en la que demostró, una vez más, que lo suyo es la música en directo. Rosalía apostó por ir de menos a más, y ganó.

La catalana empezó con una puesta en escena muy intimista —pese al look absolutamente fiel a su estilo Motomami, con gafas, mono de cuero negro y gabardina roja— y se sentó al piano para tocar varios acordes de Hentai. Después, la cosa se fue animando y Rosalía abandonó el piano para levantarse y deleitar al público con La Fama, el primer single que lanzó del álbum Motomami junto a The Weeknd.

Para La Fama el escenario se transformó. Rosalía dejó atrás el piano y la gabardina roja y se sumergió en un mar de telas blancas y lisas que recordaban a su famoso vídeo largo de TikTok con el que conquistó al público y a la crítica para presentar su Motomami.

Y después, llegó el plato fuerte. La tercera y última de las canciones que Rosalía interpretó en la ceremonia de los Premios Grammy Latinos de Las Vegas no fue otra que Despechá, el hit que tanto ansiaban escuchar sus fans y que, por ahora, nunca había cantado fuera del ámbito de su Motomami World Tour.

Rosalía lo dio todo con su mambo y, alejándose del formato de actuación pensada para el audiovisual, la autora de El Mal Querer volvió a sus orígenes y enfocó su parte final del show al público presente en el Michelob Ultra Arena. Sacó a sus bailarines a escena y junto a ellos, protagonizaron uno de los momentos más movidos de la noche.

La artista incluso se atrevió a bajar del escenario y se acercó a bailar con los espectadores de las primeras filas, incluido su chico Rauw Alejandro, quien la recibió de buen gusto y le dedicó un par de pasos de baile mientras esta cantaba el famoso estribillo de su Despechá. ¡Sin duda, este fue uno de los mejores momentos de la gala!

Rosalía, emocionda al recibir su premio

Otro de los mejores momentos de la noche fue cuando Rosalía subió a recoger su premio 'Mejor Álbum' por Motomami. La cantante agradeció a su público el hecho de que siempre confíen en ella pero además, quiso dar las gracias a España entera y a su chico Rauw.

"Motomami es el disco que más he tenido que pelear, que más me ha costado hacer, pero tiré pa' alante, y que más alegrías me ha dado. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando. Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración; gracias a mi país por seguir dándome cariño y por no dejarme caer y gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios, al amor de mi vida: "¡Baby, te quiero!", dijo la artista visiblemente emocionada.