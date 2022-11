Adele antes de su estreno en Las Vegas: “Nunca he estado más nerviosa antes de un espectáculo en mi carrera”

Adele hace tiempo que anunció una residencia en Las Vegas, pero el coronavirus hizo que fuera imposible estrenarse en las fechas señaladas en un principio. Recordamos aquel vídeo que compartió llorando mientras explicaba que varios miembros del equipo se habían contagiado y no llegaban a tiempo para ofrecer el espectáculo que tenían planificado.

Tuvo que posponer el estreno de su espectáculo, pero ha llegado el día de verlo por fin en marcha. Este viernes, 18 de noviembre, Adele se subirá al escenario para ofrecer ese concierto que tenía en su cabeza.

Eso sí, las horas previas no puede contener la emoción y, sobre todo, los nervios por poder presentarse, por fin, en el teatro The Colosseum, perteneciente al resort y casino Caesars Palace.

Sensaciones previas

“Estoy sintiendo de todo mientras escribo esto. Estoy muy emocionada, increíblemente nerviosa, pero no puedo quedarme quieta porque estoy muy emocionada”, aseguraba en sus redes sociales.

Como británica, se siente lejos de casa y también ha hecho referencia a esa morriña que tiene. “Me siento a un millón de kilómetros de casa, no puedo dejar de pensar en cuando era pequeña y vi a Tom Jones en Mars Attacks y pensé: ‘¡¿Cómo llegó de Gales a Las Vegas?!’”, admitía.

Se ha mostrado sincera sobre cómo se siente y no ha ocultado su nerviosismo. “Siempre me asusto antes de los shows, y lo tomo como una buena señal porque significa que me importa y que solo quiero hacer un buen trabajo”, explicaba.

“Tal vez sea porque no comencé cuando se suponía que debía hacerlo. Tal vez sea porque es la noche de estreno, tal vez porque Hyde Park estuvo tan bien, tal vez porque me encanta el espectáculo, no lo sé. Pero es seguro decir que nunca he estado más nerviosa antes de un espectáculo en mi carrera, ¡pero al mismo tiempo desearía que hoy fuera mañana! No puedo esperar a verte por ahí x”, terminaba diciendo.

Y la cuenta atrás cada vez está más cerca del cero.