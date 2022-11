Jennifer Lawrence revela la película que Adele le aconsejó no hacer: “Debí haberla escuchado”

Gracias a la discografía de Adele sabemos que tiene cierta experiencia en saber dejar ir algunas oportunidades, aunque eso Jennifer Lawrence no lo tuvo en cuenta. La cantante y la actriz son amigas, aunque eso no significa que se escuchen siempre. Y eso, a la larga, ha tenido consecuencias para la protagonista de Los Juegos del Hambre.

La última década fue, para Lawrence, una de sus mejores épocas: fue una de las actrices de moda y no paró de estar en proyectos muy populares. Su rol de Katniss Everdeen le abrió la veda para ser la chica del momento, y de hecho, acabó consiguiéndolo protagonizando muchos de los títulos con más repercusión de hace unos años. Aunque podría estar arrepienda de uno de ellos, tal y como ha confesado.

Según ha contado en una entrevista para The New York Times, Lawrence notó que Passengers fue la película que más consternación ha causado a sus seguidores. Sobre todo, por ella: "Yo estaba como, "Oh no, estáis aquí porque yo estoy aquí, y yo estoy aquí porque vosotros estáis aquí. Espera, ¿quién decidió que esta era una buena película?"", desveló al periódico.

La película, estrenada en 2016, contaba la historia de una nave espacial en la que todos sus tripulantes están criogenizados, a excepción de Jim. Interpretado por Chris Pratt, se despierta 90 años antes de lo estipulado y decide hacer lo mismo con otra pasajera, Aurora. Obviamente, esta situación les traía más de un problema.

La taquilla no fue mala, de hecho, triplicó la inversión inicial de la película; aunque la crítica y el público no salieron nada convencidos de verla. Y eso para Lawrence debió de ser duro, pues venía de una larga temporada de éxitos que incluía su gran victoria como Mejor Actriz en los Premios Oscar por El lado bueno de las cosas.



El "amiga, date cuenta" de Adele

Aunque la terminó haciendo, sí que tuvo tiempo de reconsiderar el proyecto. Parece que lo habló con alguna que otra amiga, y Adele está entre ellas. Ambas son grandes amigas, y por ello el tema acabó saliendo en una de sus conversaciones. Y, como buena amiga, la intérprete de Hello no pudo ser más sincera sobre qué le parecía su nueva propuesta fílmica.

"Siento que las películas espaciales son las nuevas películas de vampiros", fueron las palabras de Adele. Es cierto que durante esos años algunos de los proyectos más jugosos de la cartelera fueron el regreso de Star Wars y la popularidad de los Guardianes de la Galaxia de Marvel Studios, por lo que la británica no estaba mal encaminada.

Echando la vista atrás, Lawrence se muestra de lo más sincera: "Debería haberla escuchado", cuenta al medio. Según se aprecia, la actriz no tiene en alta estima el proyecto, aunque siempre le quedará la anécdota de su amiga.