Adele, lista para empezar una gira de 32 millones de dólares

A Adele le ha llegado el momento de redimirse después de cancelar su residencia en Las Vegas por culpa de la pandemia a comienzos de año. La cuenta atrás para Weekends with Adele ya está en marcha y el próximo 18 de noviembre se pondrá fin a más de 5 años de sequía sin una gira de la solista británica que llevarnos a la boca.

Entre noviembre de 2022 y marzo de 2023 la inglesa ofrecerá 32 conciertos, 8 más de los originalmente previstos, en la ciudad del pecado. Una bestialidad teniendo en cuenta lo selectas y exclusivas que han sido hasta ahora sus tour mundiales.

Pero echando un vistazo a las cifras en torno a esta residencia, queda claro que estamos ante uno de los mayores eventos del año. Adele ya está lista para empezar una gira de 32 millones de dólares en 5 meses.

1 videoclip para calentar sus shows

Adele llevaba casi un año sin hacer promoción de su álbum si exceptuamos un par de shows en directo. Pero para su residencia ha vuelto a poner en marcha la maquinaria estrenando el videoclip de I drink wine.

19, 21, 25 y 30

Son los cuatro primeros números que marcan la residencia de Adele en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos). Es el nombre de sus cuatro álbumes de estudio. Sus trabajos musicales se resumen en estos títulos que en un principio iban a ser una trilogía. Cuando ocurrió su divorcio con Simon Konecki, la británica decidió dejar como testimonio a su hijo las razones de la separación. Su idea original siempre fue cerrar la trilogía y acabar con la numeración. Visto lo visto, nadie sabe si habrá pentalogía pero queda claro que en sus shows habrá un repaso por toda su discografía.

32 millones

Esa es la cantidad que según Variety va a embolsarse Adele con sus conciertos en la popular ciudad del pecado. Un millón de dólares por cada dos horas de espectáculo. Todo ello sin contar los gastos de producción hacen suponer las enormes cantidades que ingresará la promotora de los shows.

50 millones de dólares en entradas

Los datos que dejaba la venta de localidades para los directos de Adele antes de posponer sus conciertos estaba por encima de los 50 millones de dólares. A esos 24 shows iniciales hay que sumarle 8 nuevos compromisos, es decir, un tercio más de ingresos por taquillaje por lo que la recaudación podría estar rozando los 70 millones.

1.938 días

Ese es el plazo que habrá pasado el próximo 18 de noviembre de 2022 desde el último show de la gira de Adele. Es cierto que la británica regresó a los escenarios el 1 y 2 de julio en Hyde Park pero se trató del festival British Summer Time y no de una gira propia de la cantante.

4.300

Esa es la cifra de asientos que tiene el Colosseum en el Caesars Palace de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos). Una cifra que en principio no parece demasiado elevada para una estrella mundial como Adele pero que si multiplicamos por 32 shows da la increíble cifra de...

137.600

137.600 espectadores podrán ver Weekends with Adele. Cada uno de ellos abonará entre 110 y 6160 dólares de los asientos VIP. Simplemente multiplicando obtendréis una idea de las gigantescas cifras económicas que dejará la residencia de Adele en Las Vegas.

21 de enero de 2022

El día que pasará a la historia como el día que Adele se derrumbó frente a la cámara al informar de que debía aplazar todos sus shows apenas a 20 horas de debutar. "Tratamos de hacer absolutamente todo lo que pudimos para tenerlo listo a tiempo para ustedes, pero nos destrozaron los retrasos en las entregas. La mitad de mi equipo contrajo COVID-19, todavía lo tienen, y ha sido imposible terminar el espectáculo. Y no les puedo ofrecer lo que tengo ahora. Y estoy destrozada, destrozada. Lo siento. Siento que tenga que ser tan a último momento. Estuvimos más de 30 horas despiertos tratando de ver la forma... Nos quedamos sin tiempo. Estoy muy angustiada y me da mucha vergüenza. Me disculpo con todos los que han viajado. Lo siento muchísimo. Vamos a reprogramar las fechas, lo haremos ahora mismo, y voy a terminar mi show y lo voy a llevar al nivel que tiene que tener. Lo siento. Ha sido imposible".