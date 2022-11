8 curiosidades de Juanjo Monserrat, otro premiado español en los Grammy Latinos 2022

Puede que su nombre no te suene demasiado, pero lo cierto es que el currículum de Juanjo Monserrat le convierten en una estrella. Su último gran logro ha sido ganar dos Grammy Latinos. Uno de ellos por el mejor álbum de pop vocal por Dharma y el otro, el de mejor canción pop por Tacones rojos.

Y es que Juanjo forma parte del equipo de composición y producción de Sebastián Yatra y vivió esta gran noche a su lado. También andaban con ellos Pablo Rous y Manuel Lorente que también firman esta canción.

Optaban a cuatro candidaturas y, finalmente se llevaron dos de los premios que no está nada mal. Desde luego, todo un sueño para el mallorquín y un punto para España que suma representantes galardonados en los Grammy, además de Rosalía.

De todas formas, el premio a mejor canción la tuvieron que compartir con Jorge Drexler al haber un empate y lo recogieron de manos de un paisano, Miguel Ángel Muñoz.

Está trabajando en su propio disco, pero mientras, compone y produce para otros artistas. Todavía no goza de una popularidad mediática desbordada, pero su nombre es uno de los que tener en cuenta porque seguiremos escuchándolo. Hoy hemos querido recoger algunas curiosidades suyas para conocerle un poco mejor.

#1. Compositor y productor

En septiembre de 2021 fichó por Sony para afianzar una carrera que va más allá de trabajar con Yatra. De momento, le hemos visto colaborar con otros artistas como Becky G, Álvaro Soler, Maikel Delacalle, Fabio Collorcchio o Ptazeta.

#2. Gira con Rels B

Este año ha estado de gira por América como guitarrista de Rels B. De hecho, cumplía 30 años sobre el escenario. “Nunca me habría imaginado entrar a los 30 tocando para 44k personas. Este país ha sido un sueño y no pararé de agradecerle a @skinnyflakk por seguir confiando en mi guitarra día tras día. 🎂🇲🇽 y ahora... USA HERE WE GO!”, decía en mayo.

#3. LOS40 Music Awards

Juanjo también estuvo en nuestra gala de LOS40 Music Awards 2022 acompañando a su gran amigo Sebastián Yatra sobre el escenario tocando la guitarra. No se perdió nuestra gran fiesta en la que también se llevó premio por la misma canción.

#4. Un año en Madrid

El pasado 3 de noviembre celebraba su primer año en Madrid. Decidió dejar su Mallorca natal para instalarse en la capital. “Es increíble lo mucho que te puede cambiar la vida en 365 días. Gracias a todos y todas por seguir acompañándome en esta nueva aventura ❤️”, aseguraba.

#5. K-Pop

El músico también ha conquistado Asia. Bandas como TVXQ! o Monsta X, ambas surcoreanas, también cuentan con su firma en las guitarras de algunos de sus temas.

#6. Got Talent

El año pasado, vimos a Juanjo en Got Talent. Consiguió el pase de oro de Risto Mejide interpretando Nessun Dorma y llegó a las puertas de la final con City of star, de la oscarizada La la land. Pero lo sorprendente es que lo hizo con un pequeño instrumento denominado otamatone que en Japón es utilizado para iniciar a los niños en el mundo de la música.

#7. Solidario

Durante el confinamiento fue uno de los que no se quedó de brazos cruzados. Colaboró con el programa de IB3 Tothom a casa amb Toni Gomila, y se encargó de organizar y producir la versión de la canción We are the world con muchos representantes de la escena musical balear.

#8. Promesa

Posiblemente, tras ganar estos Grammy Latinos le veremos con un cambio de look. “Hemos quedado que si ganamos me tiñen el pelo del color que quiera, así que me veis en unos meses de rosa ya sabéis por qué es”, explicaba antes de saber que se haría realidad.