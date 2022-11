Spread LOF: De camarero en el Panda Club de Madrid a ganar dos Grammy Latinos 2022

“Recibo esta noticia en Monterey, y todavía lo estoy asimilando, mis primeras nominaciones @latingrammys y soy feliz. Que gratificante es mirar hacia atrás y ver todos los momentos que quise dejar esto y no lo hice, todas las personas que confiaron en mí, aunque yo no lo hiciera. Amor a todas y cada una de las canciones que me trajeron aquí!! Enhorabuena a todos los nominados y a los que no lo están y no se rinden, sobre todo a los segundos!! Gracias Dios mío!! Gracias vida!! Gracias musica!!!!❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥”. Estas eran las palabras de Manuel Lorente al saber que tenía cuatro nominaciones en los Grammy Latinos 2022 como parte del equipo de composición de Sebastián Yatra.

Acudía a la gala junto a otro español, Juanjo Monserrat. Ambos son parte del equipo de composición de Tacones rojos, el tema que Sebastián Yatra que les ha dado tantas alegrías. Un orgullo más para España que, ha contado con más premiados que Rosalía en esta gala.

“Estoy en Las Vegas, rodeado de compañeros que admiro y respeto, y parte de la familia que hice en el camino. Gracias a dios, al universo y a esta vida que me tocó, porque yo no la elegí 😂♥️”. compartía horas previas a la gala.

Una historia de esfuerzo

Manuel Lorente, al que los amigos llaman LOF y cuyo nombre artístico es Spread LOF, ya puede presumir de haber conseguido ganar dos Grammy Latinos como compositor. Uno por la mejor canción de pop y el otro, como mejor álbum de pop vocal por Dharma. Hasta el momento, Manuel ha firmado hasta ocho temas del colombiano.

Pero no sólo trabaja con él. Se ha convertido en uno de los compositores imprescindibles de la música latina. Firma temas como Loquita de Reik y Rauw Alejandro, Niño soñador de J Balvin, Doble cara de Arcangel, De todo de Blessd, Contento de Mike Bahía, Puñales de Llane o Esquemas de Becky G. La pandemia le pilló con Medellín (Colombia) y fue un período muy fructífero para él.

Está cosechando los frutos de muchos años de trabajo y dedicación a la música. Con solo 9 años ya rapeaba en el parque y admiraba a artistas como Notorious Big. Siempre ha estado rodeado de artistas. Su madre era actriz y cantante y su padre trabajaba en la SGAE. Hermano de Felix Klain y nieto del maestro Freire, compositor de la célebre copla 12 cascabeles tiene mi caballo. Finalmente se cruzó con el compositor colombiano Bull Nene, cofundador de la legendaria casa productora y estudio de grabación Infinity Music.

Y no ha sido un camino fácil, de hecho, estuvo trabajando de camarero en el Panda Club de Madrid hasta el 2020. En el mundo del ocio nocturno, se peleaban por contratarle porque era el mejor en todo lo que se proponía. De ahí ha dado el salto a Las Vegas y no ha pasado tanto tiempo.

En solo tres años

Empezó el 1 de enero de 2020 recibiendo un disco de platino fabricado por un amigo que se lo regaló como amigo invisible. “Lo celebramos como si fuera de verdad, porque para nosotros lo era. Por detrás puso, ‘el primero de muchos’ en ese momento sólo tenía una canción en la calle y ellos confiaron en mi cuando no lo hacía ni yo”, compartía.

Este pasado mayo, después de 9 meses trabajando fuera, volvía a casa con otro disco de platino, pero en esta ocasión de verdad. Tres años de trabajo que han cambiado su vida de manera radical. Ya no trabajo en el Panda Club pero le siguen queriendo como si fuera uno más de ellos y no pueden estar más orgullosos de sus logros.

Este año también ha pasado mucho tiempo fuera. No ha dejado de sacar temas propios, componer para otros y compartir reflexiones profundas en sus redes sociales porque si hay algo que tenemos claro es que lo suyo es la escritura.