Can Yaman se desnuda para una campaña publicitaria que deja poco a la imaginación

Can Yaman es uno de los actores turcos más deseados desde que, hace unos años, saltó a la fama por sus papeles en las series románticas turcas del momento. Como le ocurre a otros compañeros de profesión, la popularidad que ha conseguido ha hecho que se conviertan en un símbolo de su país para marcas que lo reclaman.

Un ejemplo es Dolce & Gabbana, un icono de elegancia que selecciona a hombres deseados y sexys para sus promociones, especialmente las de fragancias y moda. Ya cuentan con este nuevo representante para sus campañas al que llaman "epítome de la sensualidad masculina".

Can Yaman es el protagonista de sus nuevos anuncios, algo que ha revolucionado a las redes sociales que suspiran por el actor. En este spot dejan poco a la imaginación cuando vemos al actor duchándose en un vestuario en el que solo se escucha el agua de la ducha.

El intérprete aparece lavándose, secándose y provándose diferentes estilismos, desde algunos sobrios a otros más elegantes. En varias ocasiones, aparece solo con un boxer, dejándo al aire su torso desnudo, enloqueciendo a todos los fanáticos que han seguido al turco desde su primera aparición. Aparición en la que también, en muchas ocasiones, dejó a más de uno con la boca abierta tras actuar sin ropa.

Aunque llevábamos un tiempo sin saber de él, la espera ha merecido la pena. Al parecer, este tiempo en el que no se ha dejado ver por redes era por esta esperada campaña que no ha tardado en traer multitud de comentarios. Muchos usuarios de Twitter afirman que se van a guardar las imágenes para verlas cuando tengan un mal día. Otros, aseguran que Can es perfecto esté como esté.

