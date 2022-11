Omar Sánchez aparece en el plató de ‘Pesadilla en El Paraíso’ con nuevo look y beso apasionado a Marina Ruiz

Omar Sánchez fue el último expulsado de Pesadilla en El Paraíso y tocaba llegar a plató y hacer balance de su experiencia en el concurso que ha estado marcada por su relación con Marina Ruiz. Este domingo le ha tocado ir a plató y henmos descubierto que ya no es el chico moreno que conocimos, se ha sometido a un cambio de look apostando por el rubio platino.

Nada más entrar se ha dirigido directamente a ella para darle un apasionado beso delante de Raquel Lozano, la ex concursante de Gran Hermano con la que tuvo algo antes del programa y con la que se reencontró en la granja donde lograron aclarar las cosas. Al poco de salir ella, anunció boda con un antiguo novio para sorpresa de todos después de haberse hecho la dolida de España por cómo había sido su ruptura con Omar.

Antes de entrar él en plató, Raquel y Marina ya habían tenido un tenso encuentro donde no faltaron reproches y situaciones incómodas. Hasta Nagore Robles le echó en cara a Raquel lo maleducada que había sido con la actual novia de Omar y lo vergonzoso que es que hable de trabajo cuando se refiere a todo lo que ha hablado sobre su relación.

Primera noche con Marina

Ya sentado, lo primero que le mostró Carlos Sobera fue una foto que él había colgado la mañana siguiente a su primera noche con Marina fuera de la televisión.

“La noche dio para mucho, más de lo que daba El Paraíso, cada uno que piense lo que quiera. Todo lo que no hicimos en el paraíso lo hicimos esa noche”, le explicó a Sobera que estaba en bucle con la canción que sonaba de fondo y que decía ‘dándole y dándole sin parar’.

Tensión con Raquel Lozano

Luego le tocó hablar con Raquel. "Darte la enhorabuena porque te vas a casar a costa de todo el dinero que has ganado conmigo fuera”, fue lo primero que le dijo.

“Eso que acabas de decir es una payasada, no he hecho nada diferente que no hayas hecho tú en la misma circunstancia. Se me está dando demasiado con ese tema, ya está bien porque no he hecho nada diferente a lo que puede hacer cualquiera”, respondió ella.

Relación con Anabel Pantoja

Y dieron vueltas sobre el mismo tema, sin aportar nada bueno, así que lo mejor fue pasar al otro tema que la gente se pregunta. ¿Han hablado Omar y Anabel Pantoja tras el concurso?

Omar aseguró que todavía no habían hablado. “Le tengo cariño, respeto y siempre se lo tendré. Ha sido una persona que ha estado cuatro años conmigo y ella tiene su vida y yo la mía", aseguró por lo que sentía en estos momentos por su ex.

Sobera siguió picando y Omar reconoció que todavía no le había presentado a Yulen Pereira, pero que le parecía buen chico y que no le importaría presentarle a Marina a ella y compartir una cena de cuatro.

No ha ganado el concurso, pero parece que Omar se ha llevado un premio mucho mejor.