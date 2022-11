Ya tenemos dos nuevos nominados, con mucha tensión, en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Esta semana, las nominaciones en Pesadilla en El Paraíso han estado marcadas por el mal rollo de Dani G con dos de sus compañeros. Tras salvarse por tercera semana consecutiva de la expulsión, se ha sentido traicionado por Israel Arroyo y ha discutido con Manuel González.

Finalmente ha sido el gaditano el más votado por sus compañeros, dejando libre, en eta ocasión a Dani G, que se ha llevado los votos de Israel, Manuel e Iwan. Pero no han sido suficientes para salir a la palestra.

Víctor Janeiro: Esta semana he nominado a Danna. Vamos quedando poquitos en El paraíso y por descarte. Esta semana en general todos han trabajado muy bien, la granja la hemos sacado adelante y por descarte he tenido que elegir a Danna.

Danna Ponce: Mi nominación de esta semana es para Manuel porque hemos estado prácticamente una semana completa sin hablarnos ni mirarnos. Es verdad que estoy contenta porque he podido escribir su nombre en esta pizarra sin rabia ni rencor. Hace dos días pudimos tener una conversación y estoy contenta de que esta historia de cariño real por mi parte haya podido terminar bien. Pero dentro de esta experiencia por la persona que más he sufrido ha sido por él y no me sentía bien nominando a otro compañero esta semana.

Iwan Molina: Dani. Creo que me ha puesto la semana como capataz un poco complicada. Intentó aprovechar un momento en el que estaba mal después de una discusión para rajar y darme más caña, un gesto feo a mi parecer.

Daniela Requena: Manuel. Es verdad que hemos tenido un acercamiento y pese a que hemos tenido nuestras pequeñas discusiones, la relación tan cercana que tiene con Israel, me ha acercado a él y hemos tenido una relación cordial. No somos mejores amigos, pero por descarte esta semana te nomino a ti. Es la persona con la que menos 'feeling' tengo, pero no nos llevamos mal pese a los problemas que tuvimos en el pasado.

Dani G: Nomino a Manu porque lo que pasó con él fue que de un día para otro. Pasó de reírse conmigo y decir que era un buen tío y que quería conocerme, a pesar de las diferencias que yo tenía con Steisy, a ni mirarme a la cara ni decirme hola, buenos días o buenas noches. Él lo achaca al enfrentamiento que tuvimos en la gala del miércoles pasado, pero es mentira porque eso pasó la mañana del día anterior. Como ese cambio de actitud no lo entiendo, ahí veo dos caras que no tiene ninguna explicación. Somos dos personas con valores totalmente diferentes. Él tiene comentarios y actitudes que no son plato de buen gusto para nadie. Así que cuanto nos separemos… Cada uno por su lado y todos felices.

Manu González: Yo voto al mayor titiritero que hay a día de hoy dentro del concurso. Me parece un manipulador como ya he dicho. Mi voto es para el señor que le hace falta una tonelada de sal porque le hace falta acercarse a la gente porque no tiene luz propia. Por todo eso, mi voto es para el caballero, Daniel.

Israel Arroyo: Yo a Dani no le iba a nominar esta noche, pero esta tarde me vino una persona y me dijo ‘ten cuidado con Dani que está hablando con Bea de ti y no muy bien’. Yo lo puse en cuarentena. Pero después de ver el vídeo donde Iwan está hablando de una manera de reírse, que si tengo 12 años… y este señor en lugar de defender a supuestamente un amigo, después de todo lo que he perdonado, se ríe y dice la frase de que somos los dos iguales. Esto es una llamada de atención a Dani.

Bea Retamal: Mi voto es para Manuel porque considero que no argumenta cuando discute. Simplemente sabe reírse y parece que seamos los niños en el patio de colegio y con la motivo y el casco en la mano todavía. Ahora haz la gracia, que es lo que te toca y este es mi voto.

Los dos nominados

Los votos de Danna Ponce, Daniela Requena, Dani G. y Bea Retamal convertían a Manuel González en el nuevo nominado de la semana. Faltaba otro nombre y Omar Sánchez, el último expulsado era el encargado de darlo.

“Como sabes, yo con mis compañeros estuve bastante tiempo, con los antiguos. Esta semana, después de tantas semanas salir los nominados los concursantes antiguos, tengo que nominar a uno nuevo y en este caso va a ser Danna. Me caes super bien, eres una chica luchadora, has sido capataz también, pero no puedo tocar a otros compañeros y te toca a ti”, expresaba Omar.

La pareja que ha protagonizado una de las tramas más tensas de las últimas semanas, Manuel y Danna, se enfrentarán esta semana a la expulsión.