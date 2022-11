Xavier, el novio de Danna Ponce, visita la granja para hablar con ella y Manuel en ‘Pesadilla en El Paraíso’

La llegada de cuatro nuevos concursantes a Pesadilla en El paraíso nos trajo nuevas tramas al reality de la granja. Una de las que más juego ha dado ha sido la relación que han mantenido Manuel González y Danna Ponce. Él entraba soltero, pero ella lo hacía dejando fuera a una pareja con la que llevaba dos meses de relación.

El caso es que tanto Manuel como Danna empezaron a encontrar entre ellos una atracción que les llevó a tener un acercamiento que al novio de la creadora de contenido no le gustó mucho. De hecho, en una conexión con la granja, le pidió que se dejara de jueguecitos.

Ella le prometió que no había tenido relaciones sexuales con Manuel y se lo llegó a jurar por su hija. Manuel, sin embargo, habló de masturbación lo que desencadenó una guerra entre ellos.

Parece que las cosas se han calmado y ahora mantienen distancias, pero, aun así, el novio de Danna ha querido pasarse por la granja para enfrentarse cara a cara tanto a su chica como a Manuel.

Encuentro con Manuel

“Me pareció oportuno contarlo porque creo que debes saber la verdad”, le dijo Manuel a Xavier para justificar los detalles que había compartido sobre lo que ocurrió bajo las sábanas. “A mí, oportuno, no me pareció. A mí me pareció una falta de respeto hacia ella. Si me tiene que contar algo, creo que me lo tiene que decir ella”, respondía el aludido.

Manuel reconoció que contó todo el asunto en un momento de rabia y mosqueo, pero aseguró que tiene la conciencia tranquila porque contó toda la verdad. “Te voy a sincero, yo estoy aquí porque he venido a ver a Danna, esto que estoy haciendo aquí es un puro trámite, sé que tenía que verte a ti y dije, venga, vamos para allá”, le dejó claro Xavier.

Manuel le explicó que a ella no le iba a gustar mucho verle, “porque creo que a ti lo que te gusta es la camarita y el foco que tu novia”.

“La diferencia entre tú y yo es que tú vienes aquí y llevas tu trayectoria de programas, pero siempre haces lo mismo”, le contestó Xavier. Pero todo esto en un clima de tranquilidad sin subir el tono en ningún momento.

“Gracias por respetarme a mí y respetarla a ella y te voy a decir una cosa, yo no sé si tú has tenido pareja estable, pero lo que yo he pasado, lo que tú me has hecho aquí…”, decía el novio ofendido antes de que Manuel le cortara para dejarlo claro que él no le había hecho nada, que en todo caso se lo había hecho su novia.

“Yo entiendo que estéis aquí mucho tiempo encerrados y lo que me jode es que mi novia haya caído en tu juego de una manera que…”, aseguraba Xavier que le explicaba que tenía claro que había jugado con su novia. “Tú no sientes nada por mi novia, en absoluto”, le reprochaba.

“No te hagas ahora el penas de España ni el viudo de España porque llevas con ella dos meses y la que te tiene que demostrar cosas es tu novia a ti”, le manifestaba Manuel que acaba pidiéndole disculpas por si había habido algún comentario que le pudiera haber ofendido, pero le dejó una advertencia: “Estás a tiempo, abre los ojos, toma la decisión que tengas que tomar, yo no me tengo por qué meter en eso, pero yo creo que eres bastante inteligente como para saber que lo que ha pasado aquí, por mi parte no era un juego, por la suya tampoco, aquí han pasado cosas de verdad que ni tu novia ni yo hemos podido frenar y yo lo siento mucho, te lo digo con la mano en el corazón, no he querido hacerte daño a ti ni a ella, ni a nadie”.

Encuentro con Danna

Después de este encuentro llegó el de Xavier con Danna. Ella estaba exultante de emoción. Se abrazó a él y no dejó de besarle hasta que Lara Álvarez les pidió que se sentasen para hablar.

Después de darle los mensajes que le enviaba su madre, le tocó expresar lo que había sentido él. “¿Tú te acuerdas cuando estábamos en casa viendo a Pablo y Steisy, lo mal que lo estaba pasando Pablo? Pues no te imaginas lo mal que lo he pasado yo, no tienes ni idea”, le decía.

Ella le pedía que confiase en ella y esperase a su salida para poder explicarle muchas cosas que le harían entender mejor todo lo que había pasado. Xavier, por su parte le intentaba hacer ver lo mal que lo estaba pasando con la presión que está recibiendo fuera por parte de su familia y amigos.

“He venido porque te quiero, no he venido a machacarte, ni he venido a recriminarte cosas. Yo creo que lo que estaba mal hecho, ya está hecho y a otra cosa. Pero lo que te pido es que lo que te queda aquí de concurso lo hagas lo mejor que puedas”, le pedía.

Ella no paró de sonreír y pidió perdón mientras que él mantuvo la calma que ya hemos visto que le caracteriza en todo momento.

Un compartimiento que a muchos les hace dudar sobre lo real que es o no esta relación.

Veremos qué pasa el miércoles con ella nominada.