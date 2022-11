Aluvión de críticas a Gema López por una foto con filtro y la colaboradora de ‘Sálvame’ explica lo que pasó

Las redes sociales siempre han sido y en muchos casos siguen siendo, el escaparate del postureo donde todos intentan ofrecer su mejor versión.

Pero, afortunadamente, cada vez se tiende a una mayor naturalidad y de ahí que el uso de filtros se analice con lupa, sobre todo si recurren a ellos las celebs.

Bien lo sabe Gema López que ha recibido un aluvión de críticas por una de sus últimas fotos que va bien cargada de filtros. Las redes se han llenado de memes con esta foto como protagonista y es que hay cosas que no se perdonan.

Dando explicaciones

El programa Socialité ha querido hablar con ella para encontrar una explicación a esa imagen tan retocada, aunque ya de entrada, contaba con el apoyo de María Patiño que estaba segura que si tuvieran que levantar la mano los que nunca hubieran utilizado en filtro, no habría ninguna levantada.

Gema parece haberse tomado el asunto con humor y sin maquillar la realidad. “Yo sin gafas no veo absolutamente nada y vi ‘filtros’ y le di y me pasé un montón. La verdad es que tengo como 25 años menos. Le di filtro, no voy a disimular”, confesó.

En el programa han tratado con mucho humor también este rejuvenecimiento de la colaboradora de Sálvame. “No debo abusar yo mucho del filtro porque para una vez que se me va la mano, soy noticia”, aseguraba.

Parecidos razonables

El reportero le ha dicho que muchos la estaban comparando con Marina Ruiz, la nueva novia de Omar Sánchez, el ex de Anabel Pantoja. Al final, todo queda en casa, en Mediaset.

“¿Sí? Podría ser su madre. Yo soy muchísimo mayor que ella. Esa niña es monísima, así que, si me comparan con ella, fenomenal”, admitía.

Para los que siguen empeñados en criticarla, ella le quita hierro: “A ver chicos, me pasé y ya está, no pasa nada”.

Seguro que esa misma actitud es la que está adoptando en esta guerra que se trae con los defensores de Rocío Carrasco que no están muy de acuerdo con la defensa que ha hecho ella de Raquel Mosquera.