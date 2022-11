Hasta la hermana de Cristiano Ronaldo ha opinado sobre la actuación de Anabel Pantoja con Jaime Terrón

El pasado viernes pudimos ver una nueva entrega del Mediafest Nigh Fever y si hubo una actuación que llamó mucho la atención fue la de Anabel Pantoja con Jaime Terrón, cantante de Melocos. Juntos hicieron una nueva versión de Cuando me vaya que les quedó realmente bien.

“Nunca pensé que llegaría, nunca creí en ese momento…🇮🇨❤️‍🩹 Esto ayer FUÉ un sueño, gracias @jaimeterron 🥹 por hacerlo realidad”, escribía en sus redes sociales donde ha compartido ese momento. “gracias a ti!!!! 😘”, respondía su compañero de aventura.

Y no ha sido el único comentario que ha recibido. Compañeros de Supervivientes, otros cantantes, influencers o, incluso, la hermana de Cristiano Ronaldo, han querido felicitarla.

Rasel: Que bien lo hiciste bonita !!! Un besote gigante ❤️❤️❤️❤️

Máximo Huerta: Primero fue conmigo, recuerda!! 👏👏👏👏👏

Katia Aveiro: Mas tu és maravilhosa 👏👏👏👏👏 sabes que te amo escutar que voz 👏👏👏

Ana Moya: Tiaaaaaa me has dejado sin palabras😍😍😍😍😍😍

Nacho Montes: ❤️

Jedet: ❤️

Desy Rodríguez: ¡Que grande eres amiga! Te mereces todo lo bueno que te esta pasando... Sientate y espera que todo llega tarde o temprano. 😍❤️

Actuación emotiva

“A toda la gente que es una loca del amor y del desamor”, es lo que decía antes de comenzar su interpretación. Empezó nerviosa, pero poco a poco se fue sintiendo más cómoda sobre el escenario y demostró que lo de cantar no se le da nada mal.

Al terminar, Jorge Javier Vázquez explicó que esta canción le recordaba a su gente de Canarias. “Estoy lejos de allí, estoy más tiempo aquí en Madrid y me identifico mucho cuando él la cantó, que te vas, estás en una ciudad diferente, pero no me voy a olvidar nunca de mi gente y de mi paraíso de allí. Para ellos, los adoro”, explicó ella.

Yulen Pereira se pasó la actuación grabando todo el rato y, al final, Jorge Javier y Adela González le convencieron para salir al escenario a felicitar a su chica. Finalmente, tras las iniciales reticencias, salió a escena.

Valoración del jurado

También hubo valoración del jurado. “Lo has hecho muy bien, se te notaba muy emocionada, pero le has hecho unas armonías súper bonitas, me encantaría escucharte un día sin gente y sin cámaras, estoy segura de que cantas increíble”, le decía Soraya.

“Anabel canta muy bien. El arte de los Pantoja está por encima de todo siempre, tú hoy has sido más Pantoja que nunca”, aseguraba Falete que ya la había escuchado en muchas ocasiones.

Castelo, fiel a su estilo, cerraba las valoraciones con un poco de humor: "Has empezado un poco nerviosa, has empezado más Kiko Rivera y has acabado Isabel Pantoja”.