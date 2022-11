La semana pasada vimos como Manuel González y Danna Ponce eran reunidos en una cena en la granja de Pesadilla en El Paraíso para resolver sus diferencias. Como no fue mal la cosa, esta semana la organización ha decidido reunir a Dani G y Bea Retamal.

Su relación es una montaña rusa con muchas subidas y bajadas. Cuando empezó el programa no eran pareja y eso que el amor que les unió en Solos hacía pensar que su historia iba a durar.

Pero la pareja rompió el pasado febrero y tras varias idas y venidas, en julio rompieron del todo. Claro que coincidir en un nuevo reality avivó unas llamas que no se habían apagado del todo.

Les hemos visto quererse, desearse, pero también discutir y faltarse al respeto. Y es que hay pocos que no califiquen su relación como tóxica.

Cena romántica

En esa cena han tenido que ir contestando las preguntas que les iban planteando. Han hablado de lo que le gustó al uno del otro cuando se conocieron. "Sabía lo que iba a pasar. Lo que más me gustó fueron sus ojos, su mirada, su sonrisa, la forma que tenía de hacerme reír y se preocupaba por mí sin conocerme mucho”, aseguraba ella.

Lara Álvarez ha querido saber qué le decían esos ojos ahora: “Aunque haya pasado todo lo que haya pasado, sigue siendo la misma persona que vi aquella vez". Bea no podía dejar de reírse, aunque aseguró que era por los nervios.

Dani tuvo que explicar qué tiene Bea que la hace tan especial para él. “Cuando la conocí veía una chica que me llegaba de una forma diferente y veo una niña con la que me rio mucho, disfruto mucho y cuando nos conocimos, nos mirábamos y conectábamos de una forma muy profunda, era como si nos conociéramos de antes", aseguraba.

"Le hace especial su alegría, su sinceridad cuando me mira y lo que sé que me quiere que está por encima de todas las cosas. Suena cursi, pero eres especial y llegas a las personas de forma especial y tienes una magia especial en ti muy bonita”, le decía directamente a ella. Y Bea volvía a reírse.

Esperan que esta cena les puede servir para “dejar los reproches a un lado, no olvidar lo que nos haya podido molestar en todo este tiempo, pero sí valorar lo que somos el uno para el otro y decir que, si queremos estar juntos y apostar por esto de otra manera, hacerlo apagando un poco eso, porque si sigue vivo, todas estas cosas que nos decimos tan bonitas, al final, no es que se vayan a la basura, pero van en la mochila".

"Tengo tanto miedo de que me vuelva a pasar que es como que no quiero volver a abrirme sentimentalmente y hacer como que no pasa nada porque se me olvida muy rápido todo. Estoy cogiéndome al daño que he sentido para que no se me olvide porque me da miedo volver a patinar", ha entonado Bea en este sincero momento entre ellos”, explicaba por su parte Bea.

“Tú me has hecho conocer el amor de verdad y el otro te dije, ‘he estado con muchas chicas’, pero nunca había estado con una chica como tú”, se sinceró Dani, “y si no hubiese sido por ti nunca me hubiera enamorado de nadie”, aseguraba Dani.

Está claro que esta cena ha sacado lo mejor de ellos, lo que no sabemos es cómo pasaron la noche después de tanto romanticismo. ¿Habrá futuro para ellos?