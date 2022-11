Los seguidores de Lucía Sánchez mueren de amor con su desnudo junto a su hija: “Que fotón Luuu”

Parece que Lucía Sánchez e Isaac Torres han decidido no mostrar claramente la cara de su pequeña Mía. Ambos han compartido fotos de su bebé, pero siempre procurando que no se le viera del todo bien la cara para mantener cierto anonimato.

Eso ha generado cierto debate entre sus seguidores. Hay quiénes no entienden que, ya que publican fotos de su bebé, no muestren su cara y los que comprenden que hayan tomado esta decisión. Ellos son mediáticos, pero su hija no tiene por qué serlo.

El caso es que ambos han pasado por un estudio de fotografía para hacerse uno de esos book de recién nacido que suelen dejar imágenes de esas que nos hacen morir de amor.

Isaac ya publicó la suya, que ha dejado fijada, en la que podemos verle con su hija en brazos mirándola con esa ternura tan característica de los padres primerizos. Acompañó la imagen de una bonita carta dirigida a su pequeña en la que le declaraba su amor absoluto e incondicional.

Madre e hija, piel con piel

Ella también publicó una solo de Mía, y en las últimas horas ha añadido una más. Un montaje en el que podemos verla a ella embarazada contrapuesta con la imagen de ella ya como madre junto a su pequeña.

En ambas aparece completamente desnuda y tumbada y el montaje simula un reflejo que yuxtapone la imagen de la niña dentro de la barriga de su madre con la imagen del bebé en el pecho de Lucía. Siempre se ha dicho que para crear conexión madre e hija hay que tener contacto de piel con piel y ella lo asimila al pie de la letra.

Otra de las cosas en la que nos hemos fijado es el cambio de look de Lucía que se ha dejado flequillo. “Yo me siento muy bien creo que he acertado”, aseguraba ella.

Aunque lo que ha llamado más la atención es esa comunión entre madre e hija que ha generado muchos comentarios. “Adoro✨🫶🏻”, aseguraba su amiga Lola, de La isla de las tentaciones. “Muero de A M O R 🥹”, añadía Inma Campano.