Isaac Torres le ha escrito una bonita carta a su hija Mía y busca piso en Cádiz para vivir cerca de ella

Dicen que un hijo te cambia la vida y parece que así ha sido en el caso de Isaac Torres. La relación con Lucía Sánchez no ha sido fácil desde que pasaron por La isla de las tentaciones y ha tenido continuas idas y venidas, pero parece que van a mejorar las cosas ahora que su hija en común ya está aquí.

EL día del parto no empezó bien porque Isaac informaba en redes que se había enterado de que era el día del parto por sus seguidores. Una queja que no ha vuelto a repetir. En seguida corrió para Cádiz para conocer a su pequeña.

El flechazo ha sido instantáneo. Aunque ha tardado en publicar su primera foto en el muro de Instagram, ya lo ha hecho. Una foto de estudio de esas para enmarcar. Y junto a la imagen ha escrito un texto dirigido a su pequeña que ha conmovido a muchos.

Un padre enamorado

“Dime qué ves cuando te veo. Mirar es fácil, y qué bien me miras tú. Cómo me conoces, y casi nos conocimos ayer. Hablar es fácil, y hablarás mucho, y dirás más. Ahí fuera todos miran y todos hablan. Y desde que te conocí, yo solo tengo ojos para ti. El mundo no existe, y bajo mis focos, solo cuentas tú”, empezaba con ese tono tan emotivo.

“Que sí, que llegué justo de tiempo. Pero para no irme nunca. Porque te vi, te veo y te veré, y ya nada me importa como me importaba antes. No hay hueco para la publicidad, eres el programa entero”, aseguraba dejando claro que ahora, su máxima prioridad es su hija.

“Que siempre me ha gustado la atención. Que siempre me ha gustado gustar, pero hija mía, yo no sabía lo que era el amor hasta que te conocí. Yo que siempre he mirado por mí, renunciaría a todo por ti. Hoy, y todos los días de mi vida”, aseguraba por ese cambio de prioridades en las que la peque ha tomado la delantera y el propio Isaac ha pasado a un segundo plano. Sentimiento de padre.

El catalán ha asegurado que está buscando piso cerca de su hija porque quiere verla crecer de cerca. “Nadie dijo que fuera a ser sencillo. Pero la distancia ya nunca va a ser cuestión de ganas, porque donde estés tú voy a querer estar yo. Quiero oír de cerca tus primeras palabras, ayudarte a levantar la primera vez que intentes caminar, y conseguir que nunca sepas lo que es tener un mal día. Ojalá todos los días de tu vida te parezcan tan bonitos como los míos desde que te tuve en mis brazos”, aseguraba.

Está claro que se le cae la baba con su niña. “Fuerte, sana, y con carácter, como sus padres. Feliz y enérgica, como sus abuelos. Y con un destino que solo tú vas a escribir. Qué vida tan bonita te espera. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que te quiero como yo nunca me había querido. Y eso es lo más precioso que puede ocurrirle a alguien. Te quiero. Te quiero mucho. M♥️”, terminaba el texto.

Todo bien

Tanto él como la madre han contado cómo ha sido la visita de la pediatra tras diez días de vida. La niña pesa ya tres kilos y medio y está perfectamente.

Lucía ha compartido un fragmento de Quiero decirte, la canción de Ana Mena y Abraham Mateo que asegura que no deja de escuchar en bucle. “Quiero decirte que lo siento que lo he hecho de menos, que de todo lo que ha pasado yo me arrepiento”, dice la letra. ¿Habrá que entender una indirecta sobre el momento que vive ahora con Isaac?