David Bisbal innova con el vestuario del concierto de su 20 aniversario: “Se atrevió en todo momento”

El pasado sábado 19 de noviembre, David Bisbal vivió una gran noche en su tierra, Almería, donde decidió celebrar el concierto de su 20 aniversario de carrera en el Power Horse Stadium.

Durante unas tres horas, el cantante fue repasando los grandes éxitos de estas dos décadas e invitó a varios amigos al escenario. Pablo López, Álvaro Soler o Rosa López estuvieron a su lado en ese momento tan especial para él.

Con la que fue su compañera en Operación Triunfo hace 20 años volvió a cantar Vivir lo nuestro como si no hubiera pasado el tiempo lo que convirtió ese momento de la noche en uno de los más especiales.

"Como bien dijiste, nuestros corazones se presentaron hace mucho tiempo y quedaron unidos para siempre. Gracias por hacerme vivir contigo esta noche mágica en Almería. Gracias a tu familia por hacerme sentir como una más ¡A por otros 20!", escribía más tarde la ganadora de la primera edición del programa recordando esa actuación.

Noche con estilo

Y si la música y la compañía fueron especiales, los estilismos que lució Bisbal también tienen su historia. Recurrió a su estilista de cabecera desde hace algunos años, Víctor Blanco, que tenía claro que en una noche así, tenía que brillar.

“Era un estadio gigante y eso pide mucha más espectacularidad a nivel estilístico, no puedes poner cosas como muy sobrias. Tiré por algo muy diferente en él que fue, sobre todo, el tema de brillos”, nos explicaba el estilista.

“La primera idea que tenía es que dentro de que fuera algo actual dentro de una firma de lujo, que este caso ha sido Dsquared2, que ha sido con quien hemos hecho todo, quería que fueran piezas brillantes”, añadía.

Hubo dos outfit principales durante el concierto. “Empieza el show con un chaleco todo de cristales, que es maravilloso, y un blazer que llevaba las solapas de tachuelas metálicas y cuando sale al escenario con toda la luz, le da un brillo que hace que llene más el escenario con ese tipo de piezas mucho más show”, describía Víctor.

David Bisbal vestido de Dsquared2. / Foto de @jesúscarrasco decida por Víctor Blanco

La segunda parte del concierto, más relajada, cambió de vestuario. “Queríamos también algo más crooner, pero más show y de 2022 y pusimos esmoquin clásico, pero con la americana toda de paillettes negros, en lugar del esmoquin clásico. Una americana llena de brillos que quedaba muy bonita”, aseguraba.

En cuanto a los pantalones, también hubo cambio. “Cuando era lo de crooner iba con pantalón de esmoquin y cuando empezó el concierto, que es cuando salta y hace sus movimientos bisbaleros, iba con unos skinny jeans que son los que le permiten a él hacer esos saltos”, explicaba.

Víctor Blanco cuidó el estilismo de Bisbal hasta el mínimo detalle, incluidos los zapatos que “son unas botas especiales que me mandaron de Italia de Alessandro Vasini”.

David Bisbal con un estilo crooner del 2022. / Foto de @jesuscarrasco cedida por Víctor Blanco

Un bis con nostalgia

Pero ahí no quedó la cosa porque hubo un tercer cambio que llegó después de haberse despedido y agradecido una noche tan especial. “Cuando termina el concierto y llegan los bises sale con una chupa de piel. Como son los 20 años y él ha querido rememorar un poco su historia y sus looks, hemos hecho a medida una chaqueta de piel con una diseñadora española, Pilar del Campo, que hace tiempo era la que siempre le hacía los trajes para la gira. Me apetecía tener este guiño con ella porque había estado muy envuelta con la discografía de Bisbal”, explicaba.

“En este año queríamos hacer recopilación de todo esto e hicimos la típica camiseta de tirantes que él llevaba y con la que se hizo tan famoso al principio, cuando salía con camisetas de tirantes y jeans. Lo hicimos mejorándolo un poco, camiseta de tirantes, pero no ancha, con unos jeans. También hicimos una chupa de piel, una motera, completamente dorada para dar un poco más de show”, matizaba sobre este último cambio.

David Bisbal con una chupa dorada diseñada por Pilar del Campo en su concierto de 20 aniversario. / Foto de @jesuscarrasco cedida por Víctor Blanco

Era la primera vez que veíamos a Bisbal en este registro estilístico y tanto él como Víctor Blanco han quedado encantados con el resultado. “Él se atrevió en todo momento y fue a por todas y jugar este momento un poquito más fashion, por decirlo de alguna forma”, admitía”, “él muy contento y con ganas de hacer algo diferente, que nunca había hecho nada con brillos”.

Con el subidón sentimental de la noche, Bisbal no dudó, en compartirlo con su mujer, Rosanna Zanetti y en un momento determinado se fundió con ella en un cariño beso en la frente delante todo el público: "Te amo y te admiro. ¡Qué gran noche!".

Sin duda una noche redondo de nostalgia, de admiración y de estilo.