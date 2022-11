Pink anuncia la fecha y la portada de su disco ‘Trustfall’

Los detalles del nuevo proyecto discográfico de Pink que avanzamos hace unos días se han confirmado. La artista estadounidense ha confirmado, a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales, que ya tiene listo su nueva aventura musical de la que ha anunciado la fecha, la portada y el nombre: Trustfall.

"Trustfall ya disponible para reserva verá la luz el 17 de febrero" se puede leer en uno de sus últimos post en su cuenta oficial de Instagram junto a la fotografía que ilustrará el disco. En ella, la cantante aparece subida a una especie de risco con unas gigantescas botas negras pero con un delicado vestido rosa de seda.

Como ya os contamos, hace más de 3 años (y serán 4 cuando se lance) que Pink no tiene un nuevo álbum de estudio en el mercado. La pandemia mundial provocada por el Covid causó estragos en su familia pero poco a poco parece que la solista estadounidense va recuperando su rutina y muy pronto la volveremos a ver subida a los escenarios con nuevas canciones.

La primera tarjeta de presentación ya está aquí y se llama Never gonna not dance again. Se trata de una canción en la que es muy sencillo encontrar su toque personal pero en la que también brilla la producción de dos gigantes de la industria musical como son Max Martin y Shellback, responsables de algunos otros de sus hits como So what y también coautores de este tema.

Solo un pequeño aperitivo del que asegura que es su disco favorito hasta la fecha: "Es el más divertido hasta la fecha: Es muy, muy fiel a lo que creo", ha explicado la intérprete sobre su nuevo proyecto discográfico, el noveno de estudio de su carrera.

"Me tomé tiempo. Tuve tiempo y me sucedieron muchas cosas realmente devastadoras. Mi hijo y yo enfermamos mucho de COVID. Eso separó para mí lo que realmente importa de lo que no. Y se necesita una crisis para hacer eso. Se necesita que tus hijos se enfermen para decir: 'Está bien, nada de esto importa. Quiero ver crecer a mis hijos. Eso es lo que quiero.' Sólo quiero poner la verdad en el mundo. Sólo quiero ser auténtica. Y quiero ser más amable y una mejor persona" explicó la artista durante una reciente entrevista.

Pero el verdadero momento clave estuvo en la muerte de su padre que cambió su mentalidad: "Comencé a hacer música y a hacer, hablar en melodía. Y se unió a mí... Mi álbum es una parte de mí, y creo que soy un ejemplo de cómo puedes vivir de manera auténtica y sin miedo, de alguna manera.