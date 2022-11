Ana Mena y sus coreógrafos comparten el proceso de creación de su actuación en LOS40 Music Awards 2022

Hace algo más de dos semanas tenía lugar en el Wizink Center de Madrid la noche más importante del año para la industria musical nacional: la decimoséptima edición de LOS40 Music Awards. Un evento multitudinario repleto de artista nacionales e internacionales en el que Ana Mena brilló con luz propia.

Nominada en cuatro categorías, la malagueña consiguió llevarse a casa el premio a la Mejor canción en la Categoría España por Música Ligera y ofrecer al público una de las mejores actuaciones de la noche, interpretando primero junto a Abraham Mateo su colaboración Quiero decirte para después regalarnos Música Ligera y una nueva versión de Las 12, en la que se transformaba en una verdadera Cenicienta moderna para hacer del escenario una auténtica rave.

Todo un espectáculo en el que demostró una vez más que se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional, cerrando un 2022 lleno de éxitos y con la promesa de un 2023 a la altura con el lanzamiento de su segundo disco, que se presentará al mundo en la sala Razzmatazz de Barcelona el 21 de abril.

Una actuación digna de una superestrella para la que Ana Mena no solo se rodeó de los bailarines habituales que la han acompañado este verano a lo largo de casi seis meses de gira por España e Italia, sino que ampliaba su equipo de baile y se rodeaba del dúo The Pair Creative para seguir superándose.

Lena Zafra y Borja Rueda, las dos patas de este dúo creativo, fueron los encargados de realizar la dirección creativa y la coreografía de una actuación que pasará a la historia de Los40 Music Awards 2022, todo un proceso de ensayo, prueba y error, que compartían públicamente junto a la cantante a través de una serie de vídeos en Instagram este fin de semana, donde hemos podido ver todo este proceso, desde su concepción hasta su puesta en escena final.

Un vídeo dividido en tres partes bajo el título "This is how we do it (Así es cómo lo hacemos)" que recoge el antes y después de Música Ligera y Las 12, así como el proceso de transformación de nuestra italomalagueña favorita a través de un montaje de stories y vídeos detrás de las cámaras. Todo un proceso que compartían en las últimas horas y que vuelven a reivindicar a Ana Mena como una de las voces más importantes de nuestra industria. ¡Que muchos sueños más se sigan cumpliendo en 2023!