Patricia Conde habló de sus rolletes en ‘Sé lo que hicisteis’ y lamentó el reproche de su hijo

Masterchef Celebrity 7 emitió ayer su semifinal, en la que expulsó a una de las favoritas para ganar, y alzó a sus 4 finalistas. Entre ellos: Patricia Conde.

La presentadora ha tenido el recorrido más irregular de todos y aún así todas las apuestas apuntan a que podría alzarse con la victoria de la edición.

La de Valladolid despuntó las primeras semanas en el talent, hasta que un error la convirtió en la cuarta expulsada. En la repesca volvió a ganarse un delantal y ahora son muchos los que ven su nombre convertido en el nuevo Masterchef Celebrity España.

Y así, Conde vivió una semifinal en la que se vio tan cómoda que confesó intimidades de las que pocas veces habla. Para empezar, en la prueba de exteriores mientras cocinaba hablaba con sus compañeros de su época en Sé lo que hicisteis:

"Mis favoritos eran Ángel [Martín] y Miki Nadal, ¿quieres saber con quiénes me enrollé?", explicaba ella sola sin que nadie le preguntara. "Con ninguno porque siempre he sido muy profesional y no he querido mezclar. Me lo he buscado fuera", aseguraba.

Para más tarde, cuando ya se había convetido en finalista, habló de su hijo y pasó de la risa al llanto en cuestión de segundos: "A veces llego a casa y me pregunta si me han echado ya", recordaba con una sonrisa para añadir: "Me dice que ya no juego con él. Y es que es verdad", aseguraba y se derrumbaba.

Mientras se secaba las lágrimas, Jordi Cruz le animaba: "Pero él también se llevará un premio que será aprender a cocinar contigo y alimentarse a él mismo disfrutándolo, que no tiene precio". Algo que a ella le animó y acabó abrazándose a Lorena Castell.