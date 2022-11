20 curiosidades sobre Guillem Viladoms by Guillem Viladoms

Este noviembre hemos podido ver en Flooxer la nueva temporada de Rabia. En esta ocasión, los creadores de contenido escogidos se han tenido que enfrentar al juego en un circo diabólico. Guillem Viladoms es uno de ellos que, desde casi el principio, se convirtió en uno de los sospechosos y posible bestia de esta nueva entrega.

Tiene 2,4 millones de seguidores en TikTok y casi medio millón tanto en Instagram y youtube y si hay algo que le caracteriza es el buen rollo que siempre intenta contagiar a sus seguidores.

Y una de las cosas que más nos gustan de él es su amor por la música. De hecho, ha publicado dos videoclips, que, aunque no son grandes producciones, sirven para dar los primeros pasos en esta industria tan complicada. Ha llegado el momento de conocerle un poco mejor.

1. Tus aspiraciones musicales.

Sacar más temas y que le llegue a la gente porque ahora mismo solo tengo dos. No tengo como objetivo dedicarme a la música, lo tengo como hobbie porque me gusta mucho. El otro día estaba en Port Aventura y me vino una chica de 17, 18 años y me abrazó llorando y lo primero que me dijo fue, ‘me escucho todos tus temas’. Me dijo los títulos: Enamorado y Cuántas veces y me dijo que se los sabía de memoria y los empezó a recitar y eso me llegó mucho.

2. La canción que te hubiera gustado que fuera tuya.

Ahora mismo, Hope, de Kidd Keo.

3. Lo mejor de la vida de un influencer.

Que eres tu propio jefe.

4. El mejor regalo que te ha hecho tu novia Alba.

Ser mi pareja, ciertamente. Quererme incondicionalmente con las cagadas que hago.

5. Una apuesta para el Benidorm Fest.

A mí me encanta Duki, si se pudiera meter, lo metería.

6. El mejor consejo que te han dado.

Tiempo al tiempo. Lo tengo hasta tatuado. Yo era una persona que lo quería todo y ya y mucha gente me decía que no iba a lograr nada. Una profesora, palabras textuales dijo, ‘tu hijo es tonto’, porque no retenía. Es verdad, ahora esa profesora está en la calle. Decía, ‘ese niño es tonto, no retiene, no hace amigos’ y empecé a trabajar, trabajar y trabajar con mi madre, psicólogos, logopeda y a base de trabajo duro y esforzarme y estar todo el día erre que erre, todo llega. Así que, tiempo al tiempo.

7. El artista con el que te gustaría tener una colaboración.

Kidd Keo, la verdad, porque aparte de su música me encanta su mood, su forma de pensar. Me gusta mucho y antes que otros artistas, lo sacaría con él, aunque no fuera tan conocida la canción luego, tampoco me importaría.

8. El seguidor que más ha logrado sorprenderte.

Me sé hasta su nombre, es una chica. Se llama Iris que llevaba una cuenta de fans de @viladomsbcn, no sé si todavía la lleva. Siempre le estaré agradecido.

9. El resto que no lograste superar.

Ninguno, lo que me propongo lo hago, soy muy cabezota.

10. Lo mejor de las redes sociales.

Poder llegar a tanta gente.

11. La aplicación que más utilizas.

Ahora mismo, te diría que… TikTok y Whastapp.

12. La mayor decepción hasta ahora.

Soy muy positivo, pero tiene que ver con darme cuenta de quiénes son mis amigos de verdad. De creer que tengo ciertos amigos y que, en realidad, no son amigos, sino que me quieren por las puertas que les puedo abrir.

13. El reality en el que no te importaría participar.

Bua, es que de realities… ¿qué tipo?... No soy mucho de realities. De estos de parejas, de amores y no sé qué, de esos no. Que es un reality de deportes extremos o tal, de una estoy ahí, pero de parejas, amoríos, de si me pones los cuernos y eso, lo siento, pero no. Un MasterChef iría, aunque me echarían el primero porque cocinar no se me da bien, pero me gustaría.

14. El TikTok que te pareció una obra maestra.

El de She Don’t Give a Fo, lo tengo creo que hasta anclado, que salgo con mi novia y lo grabamos una noche de fiesta y se hizo muy viral, creo que tiene 33 o 34 millones de visualizaciones.

15. Un plan B.

Esto no sé si lo puedo decir porque está ahí, ahí, pero tengo una empresa y contactos que me pueden meter en otras empresas. La vida va por contactos y si los tienes, tienes la vida asegurada.

16. Lo que cambiarías de ti.

Ahora, mis horarios, te lo juro. Soy muy cabezota para todo, pero hoy me tenía que haber levantado a las 10 y me he levantado to tarde. Me he levantado a las 12 y me ha dado mucha rabia. Tengo el despertador ahí y lo pospongo y lo pospongo y me siento mal conmigo mismo.

17. Tu imprescindible en el armario.

Las Jordan me flipan. Tengo una colección y me encantan.

18. Lo que cambiarías del mundo.

La riqueza, repartirla un poco más. Hay gente que está en la mierda. Yo, con mi familia, he pasado momentos en los que no hemos estado del todo bien económicamente, incluso mal, y no le deseo eso a nadie.

19. La serie juvenil en la que te hubiera gustado salir.

Veía mucho Disney Chanel y diría Zack & Cody, todos a bordo. Tengo a Jan Cutillas que se parece bastante a mí.

20. El mejor plan familiar.

Ir a la montaña. Ir con toda la familia a una casa rural en la montaña.