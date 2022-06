El incidente de Anuel AA en España que ha salpicado a Karol G: “La tonta esta de la peluca azul”

El paso de Anuel AA por España como broche a su gira europea de presentación Las Leyendas nunca mueren de su más reciente álbum de estudio no será un buen recuerdo para el artista. Y no porque sus actuaciones en Santiago de Compostela o en Ushuaia Ibiza no estuvieran a la altura, que lo estuvo y de ello pueden dar buena fe los miles de espectadores congregados. Sin embargo un incidente se ha vuelto viral en las redes salpicando incluso a Karol G.

El boricua se presentó ante un público enfervorizado dispuesto a disfrutar de sus canciones pero parece que alguien se pasó de la raya. Superado el ecuador de su show en la ciudad gallega y mientras cantaba en vivo y en directo Adicto, el solista tuvo que parar el concierto molesto con lo que estaba sucediendo con una espectadora que, al parecer, le había arrojado una botella de plastico.

"Pana el que me está tirando esa botella tiene que ser la tonta esta con la peluca azul que quiere llamar la atención (...) No sea tan tonta gata infeliz. Me cago en tu vida mil veces" se puede escuchar en el vídeo grabado por varios testigos. La respuesta del público era de absoluta incredulidad ante las palabras de Anuel AA.

El enfado del músico fue en aumento encarándose directamente con la espectadora: "La peluquita esa tirando una botella, cág**e en tu madre. Yo respeto a todo el público pero también me tienes que respetar tú a mí". No fue el único momento sorprendente de una noche en la que un espontáneo consiguió subirse al escenario para bailar también junto a él.

El caso es que desde que el vídeo se ha subido a las redes sociales, son muchos los que creen que realmente el mensaje de Anuel AA lleno de odio hacia esa mujer de peluca azul era realmente un mensaje hacia su ex pareja, Karol G, cuyo look en los últimos meses destaca por ser con el pelo azul.

Los comentarios del vídeo original están repletos de críticas hacia la actitud de Anuel AA en este incidente y sobre ese mensaje que dedicado a la solista colombiana: "Payaso!", "Ni casado puede olvidar a la ex", "Es un resentido" o "Vulgar, como puede tratar así a una de sus fans".

Entre quienes creen que las casualidades no existen y lxs que siempre están dispuestos a echar un poco más de leña al fuego después de una separación que fue de todo menos amistosa, han tenido en el incidente de Anuel AA en Santiago de Compostela la oportunidad de despacharse agusto con la otra parte...