Las fotos de Olivia Rodrigo que han hecho saltar todas las alarmas: “¿Nueva era?”

Pocas noticias conocemos de las futuras novedades musicales de Olivia Rodrigo. La última es del mes de agosto, cuando la autora de Sour publicaba unas selfies desde el estudio de grabación junto a su fiel escudero y productor de cabecera Dan Nigro.

Sin embargo, en las últimas 24 horas la artista podría habernos dado algunas pistas sobre la estética de su segundo álbum a través de Instagram. Y es que Olivia ha subido a su perfil dos fotografías de polaroid que nos recuerdan a una moderna Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes.

Se trata de dos retratos que ha titulado con "hi" ("Hola"), un saludo que muchos de sus fans no han tardado en interpretarlo como la bienvenida a una nueva era musical. Porque los seguidores de la joven ganadora de tres Grammy están ansiosos por conocer y, sobre todo, escuchar, lo que viene cocinando tan a fuego lento.

"Olivia, ¿estás diciendo hola a una nueva era?"; "Ignora este comentario si vas a sacar el álbum pronto"; "Necesitamos que esto esté relacionado con música"; "Por favor, dime que esto está relacionado con otro álbum o un single"; "¡¡¡Esto grita nueva era!!!"; o "¿Es esto un teaser?" son solo algunos de las decena de miles de mensajes que ha recibido su post. Otros usuarios, por su parte, simplemente han hecho referencia al estribillo de Anti-hero, canción incluida en Midnights Taylor Swift: "It's me. I'm the problem it's me".

Además, los fans de Rodrigo se han puesto sobre aviso cuando el propio Dan Nigro ha comentado en el post. "¿Qué es lo que sabes, Dan?", le han preguntado en masa.

Otra de las pistas que podrían indicar cuál será el sonido de su próximo proyecto musical es la infinidad de actuaciones que ha dado en el último año junto a auténticas leyendas del rock de los 70 y 80, como Billy Joel o Alanis Morrissette. Y la semana pasada rendía homenaje a Carly Simon en el Rock N' Roll Hall of Fame interpretando You're so Vain en directo durante la Ceremonia de Iniciación 2022.

En una pasada entrevita con Billboard, la cantante aseguró que tenía el título y ya había compuesto algunas canciones de este segundo disco. No quiso entrar en detalles pero la artista no quiere cerrar ninguna puerta y no teme hablar abiertamente de otros géneros: "Me encanta la música pop-punk y emo. Creo que más que nada la gente anhela esos momentos súper emotivos y menos pulidos de la música, por lo que la agresividad del punk es realmente tentadora".

Parece que lo nuevo de Olivia Rodrigo está cada vez más cerca y solo nos queda esperar.