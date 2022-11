Ya hay tres primeros finalistas de ‘Got Talent 8’: Magia, ternura infantil y solidaria y flamenco social

Este martes noche comenzaron los directos en Got Talent con la primera semifinal de la octava temporada del programa. Los miembros del jurado se vistieron para la ocasión y se pusieron bien de ‘brilli brilli’. Hasta Risto Mejide que siempre había renegado de los brillos.

Pero la ocasión bien lo merecía y es que íbamos a conocer a las tres primeras opciones como finalistas. El público votó y eligió sus cuatro actuaciones favoritas de la noche. De esas cuatro se tenía que quedar con dos.

Finalmente, le dieron el pase a la final al mago Jordi Caps y al cuerpo de baile flamenco, Las niñas de Lola. Quedaban Fabio Ingrassia y Zlata Khomenko y era el turno del jurado que también tuvo que elegir. No se lo pusieron fácil.

Risto Mejide no quería ser el primero en votar, pero Santi Millán le obligó y pronunció el nombre de Fabio. Edurne le dio su voto a Zlata a la que ya había dado su ticket de oro en las audiciones. Dani Martínez también le dio su voto a la pequeña ucraniana.

Quedaba Paula Echevarría que bien podía empatar la situación, y entonces sería el más votado por el público el que pasaría a la final, o bien podía darle la victoria a Zlata. Finalmente le dio el tercer voto a la niña.

El mago que ha conectado con Edurne

El más votado fue Jordi Camps. Tras su actuación, Paula Echevarría, la novata de la edición le propuso para el botón dorado del jurado. Pero sus compañeros no secundaron su propuesta, tal vez porque su veteranía les hizo ver que ya se encargaría el público de mandarle a la final como así ha sido.

Cautivó a todo el jurado con un nuevo número de magia en el que Edurne fue la gran protagonista, o más bien su hija Yanay. Un juego de cartas que acabó con el nombre de la pequeña sobre la mesa y la coincidencia del día de nacimiento de la niña y el mago, pero con 50 años de diferencia.

La niña solidaria

Otra de las finalistas es Zlata, una pequeña niña ucraniana que tras estallar la guerra en su país pudo venirse a España donde, en seguida, descubrieron su talento para el baile. En las audiciones conquistó a Edurne que le dio su ticket dorado.

“Yo quiero verte feliz todos los días de tu vida. La actuación es impecable. No solo son los movimientos, que son perfectos. No sé mucho de danza, pero he visto mucho en estos años y eres una bailarina espectacular, expresas con un sentimiento todas las cosas que bailas… es un lujo y agradezco a la vida que hayas pasado por Got Talent para haberte conocido”, le decía tras ver su actuación en esta semifinal.

"Para mí es un sueño ganar y pasar a la final, deseo con todo mi corazón ganar el premio y poder donarlo al ejercito ucraniano para que, gracias a mi ayuda, puedan liberar a mi país y yo pueda volver a casa cuanto antes", decía la pequeña llevándose una ovación del público.

Flamenco social



Para esta semifinal, Las niñas de Lola, han puesto sobre el escenario una sentida coreografía con la canción Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz que ha enamorado a todo el jurado y que ha mantenido el lenguaje de signos que ya presentaron en las audiciones.

“Hay una cosa de vuestro espectáculo que es innegociable, y a mí me gusta la gente que mantiene la esencia de las audiciones a la final, y es utilizar la lengua de signos que creo que es un signo distintivo vuestro, pero es que, encima, yo creo que en esta actuación os habéis superado. El ganador o ganadora de Got Talent normalmente aparece en otros Got Talent del mundo porque los llaman, hacen giras, y a mí me encantaría que, por una vez, tuviéramos un número tan español dando vueltas por el mundo”, les decía Risto Mejide.

La semana que viene, más finalistas.