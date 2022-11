Samu hace spoiler sobre su relación con Tania tras ‘La isla de las tentaciones’

Es difícil salir de las hogueras de La isla de las tentaciones indemne. Raro es el día en el que no se vive algún drama. Samu es uno de los que más está sufriendo en esta edición porque está enamorado de su chica, Tania Deniz, y está viendo como poco a poco, ella se está enamorando de Hugo Paz.

Tras la última hoguera Samu se quedó destrozado. Había visto cómo su novia se quitaba su anillo y lo tiraba. “¿Qué ha visto?”, se preguntaba mientras regresaba a su villa. "Que no, que busca excusas. Es duro, pero te lo voy a decir claro: 'esa chica no te quiere’", le decía Mario que reconocía que le recordaba a Laura y su forma de justificar sus actos.

"Lo peor es que siempre dice: ‘Yo soy sincera, yo te lo cuento todo, si me pasa algo algún día te lo cuento’. Y llegó con seguridad de que no va a hacer nada. Al final se quita el anillo, ¿por qué? Si no estoy haciendo nada", daba vueltas Samu.

"Esa tía no merece ni un puto esfuerzo por ella. Que seas tú mismo y que si te apetecer hacer algo, lo hagas. No te merece y ya está. Ahora solo tienes una barrera que no ves, pero se caerá y esa tía se va a arrepentir. Es lo que quería, quedarse soltera. A lo mejor te ha estado engañando desde hace tiempo”, le decía Mario.

Pero Samu, entre lágrimas, insistía en que él todavía tenía alguna esperanza. “Quítate ya la esperanza porque no, hay que abrir los ojos, hemos venido aquí a eso".

Entre dos tentadoras

Parece que empieza a asimilar su nueva situación. Ya en la villa volvía a hablar con Mario, pero en esta ocasión, para aclarar si le gustaba más Jessica o Elena, las dos solteras con las que se siente más cómodo.

Ambos reconocieron que la cara que se le pone con Jessica no es igual que la que tiene con Elena. Veremos si acaba cayendo en la tentación.

Spoilers

Lo que cada vez parece más claro es que Samu y Tania no siguen juntos a día de hoy. Es lo que tiene intentar mantener el secreto durante meses después de la grabación, difícil. Los spoilers en este tipo de formato son inevitables.

De hecho, hace nada Lacuernis nos desvelaba en redes sociales que habían captado juntos a Tania y Hugo en Sevilla, lo que vendría a confirmar que han seguido con su relación después del reality.

Y por si no fuera prueba suficiente, el mismo Samu lo ha confirmado de manera inconsciente. Se fue con alguno de sus amigos a ver el espectáculo de Juan Dávila. Lo que no sabía es que el cómico le iba a hacer subir al escenario. Alguien del público le confundió con Hugo. “Le he visto y he dicho ¡es Hugo, es Hugo!", gritó en el teatro.

Y claro, Samu le escuchó y le traicionaron los nervios. “Es que Hugo es con el que está mi novia". Lo curioso es que todavía la llama su novia. De todas formas, los más optimistas, podrán pensar que se está refiriendo a lo que estamos viendo ahora en el programa.

Lo que está claro es que si en el programa le vemos llorando, en este espectáculo se echó unas cuantas risas.