Álex Pina, creador de ‘La casa de papel’, tiene nueva serie para Netflix sobre algo que podría ocurrir

Casi un año después del final de La casa de papel, su creador ya tiene un nuevo proyecto más allá del exitoso universo de los robos. Y es que, aunque no ha parado desde entonces, con la versión coreana de la ficción y con el spin off de Berlín, la realidad es que hasta ahora no ha salido de todo ese mundo.

Este miércoles, ha trascendido que Álex Pina y Netflix están trabajando en una nueva serie sobre los búnkeres de lujo que florecieron durante la pandemia y que les sirvieron de inspiración, según adelanta El País.

Se titulará El Búnker - por el momento-, tendrá 8 capítulos en su primera temporada y aún está en fase de desarrollo por lo que tiene previsto arrancar el rodaje en 2023.

"Encerrar a millonarios y que salga su humanidad...o no"

Diego Ávalos, vicepresidente de Contenidos de Netflix en España, ya ha dado algunas pinceladas de la trama: "Encerrar a millonarios y que salga su humanidad o su falta de humanidad, da para mucho. Hemos visto cómo eso conecta con audiencias a nivel global y confiamos ciegamente en el talento de Álex y de Vancouver".

Cuando se acerque el fin del mundo… https://t.co/akXIdpEHSD — Vancouver Media (@VancouverMed) November 23, 2022

Mientras que Pina explica el tono que tendrá: "Es una historia con muy mala leche (...) nos enfrentamos a un ejercicio en el que el espectador es cómplice de un ejercicio de ironía negra brutal. Y mostrará a las grandes fortunas encerradas, conviviendo con sus grandes problemas familiares, con sus vecinos competidores, mientras en pantallas de led ven paisajes nevados o que se les acerca un reno, todo artificial".

Y demuestra lo clara que tienen la idea que van a realizar: "Viven una vida artificial, y nos gustaba mucho explorar este modo de vida de quienes han tenido el privilegio de salvarse del fin del mundo pero ahora viven encerrados y dan rienda suelta a conflictos que ya traían de la vida en libertad".