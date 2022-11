Acusan a 'Got Talent' de politizar el concurso con el pase a la final de una niña ucraniana

Zlata Khomenko, una niña ucraniana de solo ocho años refugiada en España para escapar de la guerra que está sacudiendo a su país, se convirtió en la absoluta protagonista del último programa de Got Talent, el programa de búsqueda de talento que emite Telecinco cada martes.

Esta pequeña bailarina deleitó al público del plató con una coreografía de ballet que conquistó a todos los jueces, que acabaron abriéndole las puertas de la final tras dejarle claro que es una bailarina verdaderamente "espectacular".

Zlata, justo antes de que la popular cantante y miembro del jurado del programa decidiese públicamente darle un pase directo a la final del programa, aseguró visiblemente emocionada y ante los ojos del público y las cámaras que, para ella, sería un sueño ganar el premio de Got Talent. La pequeña aseguró que le encantaría llevarse la compensaicón económica que el programa otorga cada edición a su ganador para donarla al ejército ucraniano con el único objetivo de ayudar a los soldados a liberar su país y así, ella poder "volver a casa cuanto antes".

La actuación de Zlata fue muy bien valorada por todos los miembros del jurado. Edurne se mostró visiblemente emocionada, Dani Martínez puso en valor la delicadeza de sus movimientos y aseguró que, para él, era todo un orgullo ver cómo en España nacía una "figura del ballet ucraniana"; Paula Echevarría aseguró que para ella, era un verdadero sueño ver a la pequeña bailar, y Risto Mejide, siguiendo su estilo y pese a no votarla para la final, lanzó al público una reflexión en la que sostenía que, después de 300 días de horror en Ucrania, Zlata con su actuación fue la demostración de que, por muchos atropellos que se hagan sobre los derechos humanos, jamás el horror podrá con la belleza, la danza y el talento.

Críticas por "politizar" el programa

Aunque todos los miembros del jurado de esta edición de Got Talent coincidieron en sus buenas palabras hacia esta jovencísima bailarina, a algunos de los espectadores del programa les pareció que el discurso de Zlata representaba la utilización política de la niña y otros calificaron su pase a la final como un "chantaje emocional".

Ya lo dije en las audiciones, que es muy lamentable lo de Ucrania, y que la niña puede tener talento para bailar, pero el chantaje emocional, me parece totalmente fuera de lugar para un programa como got talent. Los productores deberían tomar nota. #GotTalentLive1 — Bich O Malo (@BichMalo) November 23, 2022

Lo de la guerra de Ucrania es una barbarie y una desgracia, pero que ahora todo lo ganen sus artistas por pena da ya un poco de pereza, la verdad. #GotTalentLive1 — Al-Kntr (@Al__kantara) November 23, 2022

En serio, es que sigo flipando.

Acaban de usar a una niña ucraniana de menos de 10 años para decir en un programa de talento que quiere ganar el concurso para donarle el dinero al ejército de su pais 🤯🤯🤯🤯#GotTalentLive1 — 🧔🏻 (@ElSiesoDeTuiter) November 22, 2022

Entre las crísticas se han podido leer mensajes tan duros como "Ya lo dije en las audiciones, que es muy lamentable lo de Ucrania, y que la niña puede tener talento para bailar, pero el chantaje emocional, me parece totalmente fuera de lugar para un programa como got talent. Los productores deberían tomar nota"; "La niña y su baile muy bonito, pero esto es got talent, no got chantaje emocional. Es una caca lo de Ucrania, pero en todo el mundo hay mierda y a muchos no les hacen caso", y "Lo que hace Got Talent utilizando a niñas para vender. Es simplemente asqueroso. Se puede defender a Ucrania, pero nunca así".

No fue suficiente con la peor canción ganadora de Eurovisión de la historia que ahora quieren pais por país ganando cualquier talent sin más talento que el discurso de la pena. #GotTalentLive1 — Chloe (@chloesisoy) November 22, 2022

Además, algunos de los telespectadores compararon lo que sucedió anoche con la pequeña Zlata con la victoria de Kalush Orchestra en Eurovisión, una situación que también provocó muchas críticas por parte de los eurofans, sobre todo de los de España y Reino Unido, los dos países que se quedaron más cerca de saborear el éxito.