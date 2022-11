Claudia Martínez desvela curiosidades de lo que no se ve en ‘La isla de las tentaciones’

La isla de las tentaciones nos ofrece la vida de las parejas y los solteros durante toda su estancia en las villas. Pero hay cosas que no vemos o dudas que surgen en torno al día a día de esa convivencia.

Pero tenemos a Claudia Martínez para aclararnos cualquier cuestión. Lo ha hecho a lo largo de toda esta semana en la que ha saciado la curiosidad de muchos a través de varios vídeos que ha colgado en su TikTok.

Puesta a punto

Una de las curiosidades que más le preguntan tiene que ver con el maquillaje, peluquería y estilismo de las chicas durante el programa. Ella aseguraba que lo hacían todo ellas. “Sabéis que no me maquillo en mi día a día, aunque voy a aprender. Pero no me maquillo y menos cuando estoy morena. No me maquillaba salvo para las hogueras que me ponía una base, máscara de pestañas, waterproof, por si lloraba”, explicaba.

También le ayudaban sus compañeras: “Las ondas me las hacía Tania –gracias, mi amor-, y para la coleta me ayuda un poco Laura”.

Visionado de imágenes

En cuanto a si ellos ven las imágenes antes de que se emitan, ha confirmado que no, y que, de hecho, durante la emisión del programa se van enterando de muchas cosas y van viendo imágenes de la otra villa que antes no habían visto. “Durante la emisión nos sorprendemos todos”, admitía.

Alguno también quería saber si no resulta muy incómodo tener cámaras todo el rato. Ella reconocía que ya lo había experimentado en Mujeres y hombres y viceversa, pero asegura que no se acostumbra, sobre todo, cuando está bailando, o de juegos en las fiestas. “Tengo bastante sentido del ridículo y me da vergüenza todo”, contaba.

El menú en las villas

Más curiosidades, el menú de las villas. Ella ha confesado que no lo eligen ellos, que es un catering cerrado. “Tipo arroz, pasta, verdura, carne, pescado… tenías donde elegir. Es verdad que yo soy un poquito especial, no como mucha carne y les pedía que me trajeran más pescado y me lo traían sin problema”, explicaba sobre este tema.

Desaparecidos en redes

Muchos se preguntan cómo pueden sobrevivir a estar el mes de grabación del programa desconectados de sus redes sociales, de las que muchos de ellos viven. En su caso, grabó mucho contenido antes de irse a República Dominicana y su prima fue colgándolo según la planificación que les había dejado.

Despertadores

En cuanto a la hora de despertarse, Claudia ha explicado que no había relojes en la villa. Depende de lo que hubiera que hacer ese día se despertaban a una hora u otra, aunque ella ha confesado que siempre se despertaba sola.

Pero había alguien que todos los días decía: “Chicas, buenos días, todas arriba”. Un saludo que asegura que le va a costar olvidar.

El vestuario

A lo largo del programa las vemos vestir para ocasiones muy distintas, sus citas, sus fiestas, sus hogueras y muchos se preguntan de quién es esa ropa.

“La ropa es nuestra, sí que es verdad que nos dan una lista de las cosas que más o menos tenemos que llevar, las temáticas de las fiestas también y luego, allí, sí es verdad que nos las intercambiamos un poco”, aclaraba.