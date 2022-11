Aitana se pone el siguiente reto tras su debut como actriz: “Tiene mucha dificultad”

Desde que Aitana salió de la Academia de Operación Triunfo no ha dejado de encadenar un proyecto con otro. Su esfuerzo, constancia y dedicación le han llevado a colgar varios sold out y a crear un ejército de fans de lo más fiel.

Su música ha llegado a lo más alto, no ha parado de un lado a otro e, incluso, ha puesto un pie en Latinoamérica y ha demostrado que su éxito también da el salto al otro charco. Desde que llegó a Chile no ha dejado de agradecer el cariño del público, ha estado disfrutando de los conciertos que ha ofrecido, ha promocionado su música y ha ofrecido alguna que otra entrevista en la que ha desvelado con quien le gustaría hacer una colaboración.

Tras su paso por Chile, la extriunfita ha volado hasta Argentina por primera vez y, allí, ha ofrecido dos shows que sus fans no olvidarán jamás. Además, también ha aprovechado para ofrecer varias entrevistas y acercarse un poco más a su fandom argentino contestando a sus preguntas.

Después de sorprendernos con su salto al mundo de la interpretación con su participación en La Última, serie en la que comparte escenario con su chico, Miguel Bernardeau, y en la que, además, pone su voz a banda sonora oficial y, anunciar su aparición en una comedia romántica para Netflix, sus fans se han preguntado qué es lo siguiente.

¿Cuál será su siguiente aparición?

Desde Tu Música Hoy le han preguntado cuál es su sueño dentro del mundo musical y en lo personal, algo que Aitana no ha dudado y ha respondido sin pensárselo dos veces. Parece que ser actriz, aunque sea por un corto tiempo, no le ha disgustado y la joven ha confesado que le fascinaría formar parte de un musical: "Me encantaría", decía emocionada.

Sin embargo, la catalana ha dejado claro que tiene la sensación de que "para eso necesita muchísimo trabajo. Muchísimo. Muchísimo", decía. Además, ha recalcado que para ella las personas que se dedican a esto trabajan mucho y que es mundo que "tiene mucha dificultad".

La joven no solo se ha referido a las personas que están dentro de los musicales, sino también a las que se dedican al teatro, las series y las películas. Aunque de momento podremos verla en las pantallas el próximo 2 de diciembre con su serie, habrá que esperar para verla sobre los escenarios de los teatros.