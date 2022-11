‘Just Dance 2023’ llega a tiempo para las Navidades

Un nuevo capítulo para volver a disfrutar de las navidades más bailables. Just Dance 2023 ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La nueva entrega de la franquicia de juegos musicales llega para hacernos disfrutar.

If You Wanna Party entra en la nueva era de Just Dance con la plataforma de baile bajo demanda, que proporcionará a los jugadores actualizaciones de contenido gratuitas de forma continuada y nuevas formas para no parar de moverse, con importantes novedades

Como el Multijugador online (disponible en Xbox Series X|S más adelante). Por primera vez en la serie Just Dance, los jugadores disfrutarán del juego completo online con hasta cinco amigos o familiares de todo el mundo gracias a los Grupos disponibles online. Todos los jugadores se conectarán al menú principal del anfitrión, lo que les permitirá interactuar entre sí mediante el nuevo sistema de emoticonos, elegir las canciones y subir todos juntos a la pista de baile, sin importar desde dónde juegue cada uno. Los jugadores podrán continuar jugando y disfrutando del juego multijugador en red local. Por otro lado, el emparejamiento (matchmaking) en los Grupos estará disponible en una próxima actualización.

El videojuego tiene una nueva dirección artística y rediseño de la interfaz de usuario. Lánzate a un mundo de Just Dance totalmente nuevo con un aspecto y sensaciones totalmente renovados, mundos inmersivos en 3D y menús con una navegación fácil e intuitiva.

El nuevo y mejorado sistema de recomendaciones ofrece ahora a los jugadores Playlists personalizadas y canciones cuidadosamente seleccionadas, listas para usar y al alcance de la mano. Los jugadores subirán en la clasificación con el nuevo sistema de progresión, con el que ganarán puntos por cada baile completado. Estos puntos les servirán para desbloquear nuevas recompensas, ¡como la personalización de las Dance Cards por primera vez en Just Dance! Los jugadores podrán personalizar sus tarjetas de baile para adaptarlas a su personalidad, modificando el avatar, el fondo, su identificador y el alias. También podrán canjear los puntos para recibir emoticonos, con los que podrán comunicarse con los demás jugadores en los Grupos online.

Con Just Dance+ disfruta todo el año con Just Dance+, el nuevo sistema de streaming por suscripción, y accede a un catálogo en constante crecimiento con más de 150 canciones de las anteriores versiones de Just Dance. A lo largo del año se añadirán al servicio nuevas canciones exclusivas y también las favoritas de siempre, y los jugadores podrán disfrutar de un mes de prueba gratuito con cada copia de Just Dance 2023 Edition.

Just Dance 2023 Edition is available now! Check out the list of new features and the full track list featuring 40 new songs from artists including BTS, Billie Eilish, Harry Styles, and more. — Just Dance 2023 Edition (@justdancegame) November 22, 2022

Just Dance lanzará regularmente una serie de actualizaciones con las que los jugadores recibirán nuevos modos de juego, canciones y temporadas temáticas en los próximos años Just Dance 2023 Edition ofrecerá también nuevas colaboraciones con artistas, como la fantástica actuación de la sensación del pop internacional Ava Max.

Los jugadores podrán bailar su último gran éxito, Million Dollar Bade con la coreografía original que Max ha creado para Just Dance. La cantante, que publicará su segundo álbum Diamonds and Dancefloors el 27 de enero, ha acumulado más de 12 400 millones de streams a nivel mundial desde su single revelación de 2019, Sweet but Psycho también incluido en el juego este año.

Además, la cantautora y ganadora del premio Grammy Billie Eilish volverá al juego. "Estoy encantada de colaborar con Just Dance 2023 Edition este año con mi canción: Therefore I Am" ha comentado Eilish.

La lista completa incluye 40 nuevos éxitos y universos, desde los grandes éxitos de las listas a los fenómenos virales de internet y canciones originales, incluyendo:

If You Wanna Party de The Just Dancers

Anything I Do de CLiQ Ft. Ms. Banks, Alika

As It Was de Harry Styles

Boy With Luv de BTS Ft. Halsey

Bring Me To Life de Evanescence

CAN’T STOP THE FEELING! de Justin Timberlake

Danger! High Voltage de Electric Six

Disco Inferno de The Trammps

drivers license de Olivia Rodrigo

Dynamite de BTS

Good Ones de Charli XCX

Heat Waves de Glass Animals

I Knew You Were Trouble de Taylor Swift

Locked Out of Heaven de Bruno Mars

Love Me Land de Zara Larsson

Magic de Kylie Minogue

Majesty de Apashe ft. Wasiu

Million Dollar Baby de Ava Max

MORE de K/DA Ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine

Numb de Linkin Park

Physical de Dua Lipa

Psycho de Red Velvet

Radioactive de Imagine Dragons

Rather Be de Clean Bandit Ft. Jess Glynne

Sissy That Walk de RuPaul

STAY de The Kid LAROI & Justin Bieber

Sweet but Psycho de Ava Max

Telephone de Lady Gaga Ft. Beyoncé

Therefore I Am de Billie Eilish

Top Of the World de Shawn Mendes, de Lilo, mi amigo el cocodrilo (Sony)

Toxic de Britney Spears

Walking On Sunshine de Top Culture

WANNABE de ITZY

Watch Out for This (Bumaye) de Major Lazer, The Flexican, FS Green & Busy Signal

We Don’t Talk About Bruno de Cast from Encanto

Welcome to the Playground de Bea Miller

Witch de Apashe Ft. Alina Pash

Woman de Doja Cat

Wouldn’t It Be Nice de The Sunlight Shakers

Zooby Doo de Tigermonkey

Además, la aplicación Just Dance Controller convertirá el teléfono en un auténtico mando gracias a su tecnología de puntuación, con la que hasta seis jugadores podrán bailar sin necesidad de otros accesorios adicionales. Está disponible en iOS y Android.