Danna Ponce vs Manuel González: La audiencia toma partido con nueva expulsión en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Danna Ponce y Manuel González han vivido una auténtica montaña rusa de emociones en Pesadilla en El Paraíso. Fueron dos de los cuatro nuevos aspirantes a granjeros que entraron más tarde que el resto. Conectaron desde el principio y su amistad fue derivando en algo más que no ha quedado muy claro en qué ha consistido porque cada uno tenía su propia versión.

Ella entró con un novio fuera que ha sufrido, según él mismo ha contado en el plató y en la mismísima granja cuando fue a dar ánimos a su novia. Dejó claro que el gaditano estaba jugando con ella que se dejó confundir.

Desde la primera vez que se lo pidió su novio, Danna zanjó su relación con Manuel. Y gran parte de la audiencia opinó que todo este triángulo no era más que un montaje.

Los granjeros nominaron a Manuel y Omar Sánchez le dio su voto directo, antes de marcharse expulsado la semana pasada, a Danna Ponce. Así que la historia que defendía cada uno iba a ser juzgada por la audiencia.

Nueva expulsada

Y la cosa ha estado reñida, pero parece que finalmente la versión que más se han creído de todo lo ocurrido ha sido la de Manuel que se queda una semana más en El Paraíso. Danna, con un 57% de los votos, acaba su experiencia en el reality.

“Lo primero, que estoy super contenta de que se me haya dado esta oportunidad. Las cinco semanas que he estado aquí, las he disfrutado a tope y lo he vivido al máximo, muy intensamente. Estoy super feliz porque lo que me espera fuera también es super guay”, decía nada más saber que era la expulsada.

Despedida

También quiso dedicar unas palabras a sus compañeros, la primera, Daniela: “Eres una crack, tía, eres una genia, para mí eres una clara finalista. El otro día me dijiste algo muy bonito y es que esperar que un niño o una niña viéndote, te pueda tener como ejemplo y se pueda sentir libre de ser quien quiere ser. Estoy segura de que eso está siendo así. Te doy mucha fuerza, sé que vas a llegar al final y eres una concursante top para mí. Me alegro mucho de haberte conocido”.

“Iván, sé que ahora estás un poquito cabreado, pero sé que voy a compartir más de una barbacoa contigo porque, a pesar de que somos muy diferentes porque tú eres un jugador total, un estratega de la leche y yo soy muy emocional y muy impaciente y nunca podría tener esa cabeza que tienes tú, creo que compartimos el valor más importante en mi vida que es la lealtad. Te considero un tío muy de verdad y muy legal y ojalá llegues lejos en este concurso”, continuó.

Y dejó para el final a su gran amiga Bea: “Creo que soy la única concursante de Pesadilla en El Paraíso, aparte de Dani, que ha sabido ver más allá de esa coraza de pequeña diabla desquiciante y gritona que pone nerviosa a cualquiera. Un día, cuando llevábamos solo quince días, te di un abrazo mientras llorábamos y ahí vi y entendí que compartíamos una herida en común que creo que te hace ser como eres. He visto más allá de ti y por eso te he tratado como te he tratado. No me arrepiento para nada. Te llevo en el corazón y espero compartir muchas paellas contigo y eres una tía con un gran corazón. Me da mucha pena que los demás no hayan sido capaces de verlo, pero yo sé que vas a convertirte en una persona, cuando sanes, porque tienes que sanar, increíble”.

Palabras que desencadenaron las lágrimas de Bea que no dudó en levantarse para darle un sentido abrazo.

Así, con el cariño de su nueva amiga, Danna Ponce se despedía de la granja y ahora le tocará enfrentarse a lo que tiene fuera, que después de su comportamiento, no va a ser fácil.