María Pombo juega al despiste, ¿está embarazada o no?

El paso de María Pombo por 'La Resistencia' el pasado 15 de octubre está dando mucho de qué hablar. La influencer nos ha dejado muchos titulares después de hablar sobre su ideología política, pedir el himno de España para entrar al plató y también sobre los regalos con truco que le llevó a David Broncano y a todo el público.

Sin embargo, el descuido que sufrió la influencer totalmente involuntario ha hecho que tenga a todos sus seguidores en un sinvivir. Y es que la joven podría haber desvelado con unas imágenes que está embarazada de su segundo hijo.

Las imágenes de un test positivo, la cara de emoción al descubrirlo, su hijo Martín con el predictor y los primeros selfies presumiendo de barriguita habrían levantado las sospechas y habría llevado a sus seguidores a dar por hecho que la instagramer y Pablo Castellano ampliarán la familia los próximos meses.

Tras su aparición televisiva, María ha estado más ausente que de costumbre en las redes sociales y ni siquiera ha dejado rastro en su perfil de Instagram de su participación en 'La Resistencia'. Nueve días después, sigue sin confirmar ni desmentir su segundo embarazo y, aunque sus primeras palabras tampoco lo han hecho, si han sido de lo más reveladoras.

¿Está embarazada?

"No voy a hablar, ya lo he dicho muchas veces, no tengo nada que decir, cuando tenga algo yo lo digo siempre", confesaba a Europa Press que le pillaba de imprevisto en el aeropuerto junto a su marido. María se ha mostrado feliz, aunque un poco incomoda. Más aún cuando le han mencionado de forma indirecta el embarazo: "Yo creo que lo mejor es que los temas personales sean personales hasta que se pueda hablar", aseguraba.

Unas palabras con las que podría dejar entrever que quizás esté en los primeros meses de gestación y, como es normal, prefiera esperar a cumplir los tres meses recomendados para comunicarlos.

Pablo Castellano rompe el silencio

Quien también se ha querido pronunciar al respecto ha sido su marido, Pablo Castellano. El empresario era visto junto a su cuñado y marido de Lucía Pombo, Álvaro López de Huerta, cuando acudía a un evento y tan simpático como siempre atendía a los medios.

Tras insistir sobre el tema que ha estado en boca de todos en las últimas semanas, Pablo reconocía que "están muy contentos", pero no entraba más en detalles. Además, resaltaba que lo que tenían que decir, ya lo ha dicho María: "No hay ninguna noticia que decir".