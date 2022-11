El gran cambio físico de Ana Nicolás tras 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones ha supuesto un gran cambio para la vida de la murciana Ana Nicolás. Esta joven, que se ha visto catapultada a la fama gracias a su participación en el popular reality de los infieles Mediaset,donde se inscribió como una de las parejas titulares de la quita edición, todavía está obligada a mantener en secreto cómo acabó su paso por el Caribe. Sin embargo, esto no ha impedido que haya reaparecido en la pequeña pantalla para dar algunos pequeños detalles sobre su paso por la República Dominicana.

Ana fue una de las invitadas a El Debate de las Tentaciones que se emite cada lunes en MiTele Plus y Cuatro y allí, más allá de dar algunas escuetas pistas sobre lo que podría haber sucedido con su relación con Cristian López, dejó ver su impactante nueva imagen, una que sorprendió, y mucho, a los seguidores del programa que no son a su vez followers en redes de la murciana.

Ana reapareció en el plató de Mediaset con una imagen visiblemente diferente. Tal y como ella misma explicó a Sandra Barneda y los demás colaboradores del espacio, la conmoción que ha provocado en su vida su paso por el reality la ha llevado a perder hasta ocho kilos, por lo que ahora está visiblemente mucho más delgada.

Pero no solo ha cambiado su peso. Según ella misma confesó en un directo de TikTok, al regresar a España desde la República Dominicana decidió hacerse algunos retoques estéticos para verse mejor que se suman a la operación de pecho a la que ya se sometió hace años.

En esta ocasión los retoques han sido más sutiles y sencillos, aunque el resultado ha sido muy efectivo, pues solo hace falta verla entrar en el plató de Mediaset para darse cuenta de que ahora luce una imagen muy diferente a la que solía tener cuando se paseaba por Villa Playa, el hogar de las chicas, y las hogueras de La isla de las tentaciones.

"Yo tenía una nariz un poco triste, tenía la puntita hacia abajo y me he pinchado un poquito"

Ana asegura que lo único que ha hecho para lograr este gran cambio, más allá de la pérdida de peso, ha sido remodelarse un poco la nariz. "Yo tenía una nariz un poco triste, tenía la puntita hacia abajo y me he pinchado un poquito", aseguraba ella misma en TikTok refiriéndose a las inyecciones de ácido hialurónico que se administran durante la rinomodelación, una especie de rinoplastia muy popular entre las celebrities y las influencers que no requiere de quirófano y que permite cambiar temporalmente la forma de la nariz y con ella, la armonía de toda la cara.

¿Qué os parece el resultado de su retoque? ¡A nosotros nos parece que ella está guapísima, como siempre!