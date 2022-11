¿Cuándo es el Cyber Monday 2022 en España? La última oportunidad tras el Black Friday

Hay fechas que están bien marcadas en el calendario; como los festivos nacionales, los cumpleaños, los festivos de Navidad, Semana Santa o las vacaciones. Pero hay otros días que también guardamos en un rinconcito de nuestra memoria.

Cuando llega el otoño y nos aproximamos al úlitmo mes de diciembre hay un momento en el que parece saltar una pequeña alerta en nuestra cabeza cuando nos adentramos en noviembre y estamos a punto de completar nuestro carrito de la compra a través de las apps de marcas como Zara, Mango, Pull&Bear, Parfois o Stradivarius.

"¿Cuándo es el Black Friday?" La respuesta a esta pregunta es siempre la misma: cada último viernes de noviembre. Es más, este día de ofertas se celebra siempre el día después de Acción de Gracias en Estados Unidos, por lo que este año ha caído en el 25 de noviembre.

Pero, ¿qué pasa si has dejado pasar esta fecha? ¿Es la última oportunidad para hacerse con ofertas en distintas marcas? Afortunadamente, la respuesta es no. Aún puedes beneficiarte del Cyber Monday.

¿Qué es y cuándo se celebra el Cyber Monday?

Debido al gran éxito a nivel de consumo del Black Friday en Estados Unidos, sobre el año 2005 surgió la idea de hacer un día dedicado a grandes ofertas pero en las tiendas online, fue así como surgió el Cyber Monday que, como su propio nombre indica, siempre cae en noviembre; concretamente, el lunes posterior al 'viernes negro'.

Este año el Cyber Monday cae en lunes 28 de noviembre. Aunque en la actualidad no son solo las tiendas de Internet las que se suman a esa iniciativa que también genera muchas compras.

Ofertas del Cyber Monday 2022

Puede que no lo parezca por su nombre, pero el Cyber Monday no solo dispone de ofertas considerables en productos tecnológicos, sino también en otras marcas que nada tienen que ver con la electrónica, ya que es una fecha que se encuentra muy próxima a la Navidad y los hay que no piensan pasar la oportunidad de aprovecharse de los descuentos.

Estas son algunas de las marcas que cuentan con ofertas por el Cyber Monday 2022: