Agoney y Ana Belén cantando ‘Eloíse’ de Tino Casal en ‘Dúos increíbles’ hace historia en la televisión

Quedan solo tres programas para el final de Dúos increíbles y todos los concursantes ya están dándolo todo para vivir ese momento y alzarse con el triunfo. En el último programa Agoney y Ana Belén se alzaron con la victoria, aunque se mostraron precavidos porque son conscientes del nivel que hay y de que las cosas pueden darse la vuelta.

Lo cierto es que han hecho muy buen equipo y lo mismo Ana Belén le ensaña al ex triunfito a utilizar una máquina de coser Singer como él bromea con ella a cada momento. Parecen amigos de toda la vida y eso, quizás, sea una de las claves para entender lo bien que funcionan sus duetos más allá del talentazo de ambos.

Hicieron una espectacular versión de La Llorona de Chavela Vargas, aunque la actuación más impresionante, sin duda, fue la que les unió para cantar Eloíse de Tino Casal.

“Cuando he visto que dices Tino Casal, me impacta porque digo, sus canciones me encantan todas y es como yo las cantaría”, aseguraba el canario feliz con la elección de su compañera.

“Creo que es una canción, dada la tesitura que tiene Ago, el rango de voz, esta canción la puede bordar. Y se la propongo y me dice ‘la he grabado, tengo dos versiones’”, contaba Ana Belén en las sesiones de preparación.

“Es una canción complicada. Ha ido bien, pero hasta que todo se ha acoplado, músicos… ha costado”, confesaba la cantante que no ha dudado en asumir el reto.

Ovación

El resultado ha sido una actuación espectacular en la que Agoney ha demostrado una vez más el gran registro vocal que tiene y lo bien que acopla su voz con su compañera.

La ovación al terminar la actuación ha pasado a la historia y pocos dudaban de que iban a convertirse en los triunfadores de la noche como así ha sido. Si el plató se vino arriba, en redes pasó más o menos lo mismo.

Esto refuerza la candidatura de Agoney para Eurovisión. Son muchos los que consideran que sería nuestro mejor representante. Veremos qué pasa en el Benidorm Fest.