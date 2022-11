Agoney ultima los detalles de su candidatura para el Benidorm Fest en el estudio

La celebración del Benidorm Fest 2023 está cada vez más cerca. El evento musical donde se decidirá la persona o banda que representará a España en el Festival de Eurovisión del próximo año tendrá lugar entre el 31 de enero y el 4 de febrero, con una selección de 18 artistas que, con sus candidaturas, darán lo mejor de sí para poder ser seleccionados por una votación que recae sobre el público y un jurado profesional.

A principios de este mes de noviembre RTVE daba a conocer los nombres de los temas candidatos a tener el honor de representar a nuestro país en el Festival de la Canción. Unos temas que, aunque todavía quedan algunas semanas para poder escucharlos, con el paso de los días van causando más y más expectación.

Entre todos los participantes, Agoney parte como uno de los favoritos de esta edición: así se puede observar si tenemos en cuenta las visualizaciones de la gala Los elegidos: Benidorm Fest 2023, donde el canario se encuentra en primera posición frente al resto de sus compañeros con más de 120.000 reproducciones de su Cachito, una canción muy fiestera y animada que nos presentaba en LOS40 el pasado mes de julio.

Una madrugada en el estudio

Sin embargo, estos números no son garantía de éxito y el cantante sigue trabajando en su candidatura para este gran evento. Él mismo se lo hacía saber a sus fans durante la madrugada de este mismo 7 de noviembre, cuando utilizaba su cuenta de Twitter para publicar "Holaaaa!! Que hacen?"; una ocasión en la que aprovechaba para contestar algunas de las preguntas que dejaban sus seguidores entre las respuestas al tuit.

Quiero arder es el nombre de su tema para el Benidorm Fest, una canción en la que se aleja del estilo de su anterior single para ofrecernos algo completamente nuevo. "Estoy ahora mismooooo en el estudio" contestaba el canario a uno de sus seguidores, que buscaba conseguir información nueva en torno a su tema (una fecha de lanzamiento, un adelanto pequeño). Una contestación que acompañaba de un gif de un incendio en una clara referencia al nombre de su canción.

Además, Agoney nos dejaba ver el estudio donde está trabajando cuando tras esta respuesta otro fan le preguntaba por el ruido y los vecinos a altas horas de la noche. "Aquí no hay vecinos😂" respondía.

Si algo nos ha quedado claro con la trayectoria de Agoney es que el artista no deja nada al azar: no hay nada que se preste a la improvisación si lo que se quiere es entregar un producto perfectamente terminado, donde se cuida cada detalle para entregar la mejor versión de sí mismo. De esto, Agoney, sabe de sobra, y estamos seguros de que no decepcionará.