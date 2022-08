Jennifer Lopez le regaló a Ben Affleck una canción en su boda y ha entrado en cólera por lo que ha pasado

Quizá alguien pueda pensar que fue un regalo sencillo para el glamour que destila esta pareja. Pero no todos los días uno puede decir que Jennifer López ha cantado en exclusiva para él una composición inédita dedicada y regalada a él. Y eso es lo que la diva del Bronx hizo el día de su boda con Ben Affleck.

Sin embargo, todo lo que ha sucedido después te va a sorprender porque la cantante ha entrado en cólera viendo lo que ha pasado. Pero no te asustes porque al bueno del actor no se le ha ocurrido decir que no le gustaba el tema y que si había guardado el ticket para cambiarlo.

Algún invitado de la exclusiva ceremonia de Bennifer tuvo la fenomenal idea de grabar el momentazo y ni corto ni perezoso ha decidido venderlo a la prensa que se ha frotado las manos estos días con el momentazo. El vídeo está dando la vuelta por las redes sociales y el cabreo de JLo es planetario.

"Esto fue grabado sin mi permiso. Punto. Y quienquiera que lo haya hecho se aprovechó de nuestro momento privado" ha escrito Jennifer Lopez en sus cuentas oficiales en las redes sociales. Y parece que incluso la artista tiene en su poder una serie de contratos que hizo firmar a los asistentes a su ceremonia que podrían hacer que al invitado le saliese muy cara la jugada. Tendremos que esperar para ver cómo acaba todo esto.

"Toda la noche / Puedo sentir la pasión en tus ojos / Todavía estoy enamorada de ti" se puede escuchar cantar a la intérprete frente a frente con Ben Affleck durante la ceremonia de boda que celebraron el pasado 20 de agosto para dar mayor validez a su primera boda de locura en Las Vegas.

El momento romántico fue compartido en ese momento ante un selecto número de personas pero ahora se ha podido ver en todo el mundo debido a la decisión de uno de estos privilegiados: "Lo que compartimos es nuestra decisión (...) Esto ha sido robado sin mi consentimiento y vendido por dinero".

Si la primera vez que Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron romper su compromiso y dar por terminada su relación fue a causa de la persecución mediática que sufrían, en esta nueva etapa de sus vidas 17 años después de aquel momento parece que siguen en la misma casilla y que es imposible mantener su privacidad.

Por respeto a la feliz pareja, el vídeo no lo encontraréis en este artículo y tendremos que esperar a que en algún momento sean ellos quienes decidan compartir esa composición musical con el mundo.