Revuelo en el K-Pop tras la expulsión de una integrante del grupo LOONA

Los fans de LOONA, un conocido grupo de K-Pop, se han encontrado este viernes 25 de noviembre con una inesperada noticia por parte de BlockBerryCreative, la agencia del grupo. Chuu, una de sus integrantes, queda expulsada de forma definitiva de la formación.

Según el comunicado publicado por Soompi, la agencia ha dejado claro que el "lenguaje violento" usado por Chuu hacia el staff ha sido el detonante de la expulsión. Aprovechan para lanzar un mensaje de disculpas a todos sus fans.

El comunicado dice lo siguiente:

"Hola. Somos BlockBerry Creative.

Publicamos un comunicado para notificar a los fanáticos que hemos decidido que la artista de nuestra agencia, Chuu, sea expulsada y retirada como miembro de LOONA a partir del 25 de noviembre de 2022.

Hubieron muchas especulaciones sobre Chuu de LOONA durante el año pasado, pero la agencia y las miembros de LOONA no publicaron ninguna declaración para no causar problemas con el crecimiento del grupo o preocupación a los fans.

Con el afecto de las integrantes de LOONA por el equipo y la consideración por sus fans, en lugar de decir lo que es verdad o no, trataron de expresar sus sentimientos haciendo un mayor esfuerzo en actuaciones y en los contenido.

Sin embargo, después de haber sido informados recientemente sobre el lenguaje violento de Chuu y el mal uso de poder hacia nuestro staff se descubrió la verdad tras una investigación. Como representantes de la agencia nos disculpamos y apoyamos al staff, y hemos decidido asumir la responsabilidad de esto y echar a Chuu de LOONA.

En primer lugar, nos disculpamos oficialmente con el personal que se ha visto muy afectado por este incidente, y haremos todo lo posible para que ahora puedan recuperarse y concentrarse en el tratamiento y luego volver a sus vidas normales.

Pedimos disculpas a los fans que han amado y apoyado a LOONA hasta ahora y les pedimos nuestro más sincero perdón por no poder mantener a las 12 integrantes juntas hasta el final.

La agencia y LOONA volverán a sus raíces y trabajarán lo máximo posible para que un incidente como este nunca vuelva a ocurrir en el futuro, pase lo que pase. Las integrantes de LOONA no trabajaron solo por sus logros individuales y saben lo que los fanáticos les han dado para llegar a este punto, por lo que no hicieron nada para causar problemas al equipo. Llegarán hasta el final y retribuirán el amor de todos los que apoyan a LOONA.

Además, la agencia y las miembros de LOONA actuarán con respeto y gratitud hacia todo el personal que trabaja con nosotros. La agencia hará todo lo posible para retribuir los sacrificios y la devoción del personal para que algo así nunca vuelva a suceder. Una vez más, inclinamos la cabeza para disculparnos con el personal involucrado y los fanáticos por causar problemas con este incidente."

No es la primera vez que Chuu se convierte en la protagonista de las últimas noticias sobre LOONA. En junio, BlockBerryCreative se vio obligado a desmentir los rumores de que la surcoreana estaría firmando un acuerdo con otra agencia. Meses más tarde, tuvieron que hacerlo de nuevo al conocerse que la artista montaría su propia agencia.

Las chicas de LOONA son conocidas por temas como Star, Flip That, So What y PTT, entre otros. Ahora sus fans se están preocupando de seguir apoyando al resto de las integrantes que luchan por cumplir sus sueños.