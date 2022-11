Nuevo accidente en ‘Mediafest Night Fever’: Lydia Lozano resbala y tiene que ser atendida por el equipo médico

Una semana más, Telecinco ha celebrado su particular Mediafest Night Fever y, una semana más, hemos sido testigos de un nuevo accidente en plató. En esta tercera gala, la mala pata ha ido a parar a Lydia Lozano, que tropezaba tras su actuación junto a las Supremas de Móstoles.

Fuera de plano, la colaboradora se dirigía a la green room cuando ha caído al suelo. Jorge Javier, asustado, paraba el ritmo del programa para preguntar si se encontraba bien. "Es el tobillo", indicaba ella mientras el servicio médico entraba para ayudar a que se levantase. A su vez, intentaba tranquilizar a su familia y a todos los presentes: "Estoy bien, ¿vale?".

"Menudo susto. Te has pegado una hostia soberana, pero todo bien, todo bien. Tranquila", le decía el presentador para quitarle hierro al asunto. Apoyándose en un sanitario por un lado y en Jorge Javier, por otro, Lydia caminaba cojeando ostensiblemente con cara de dolor hacia una silla en el backstage para ser atendida como es debido.

Después de las primeras observaciones, el diagnóstico era favorable: "No hay rotura, es un esguince en grado uno", explicaba uno de los médicos, asegurando que no había sido nada grave. La preocupación inicial dio paso a las bromas de la protagonista: "Me he llevado un susto, porque, claro, caerme aquí otra vez. En el Mediafest Never Fever o como se llame... y con mis problemas de espalda".

Más caídas: Kiko Matamoros, Belén Esteban, Alba Carrillo...

La semana pasada, era Kiko Matamoros quien sufría una estrepitosa caída en directo. El colaborador se transformó en Kika Brona, una drag con mucho estilo, subido a unas plataformas de infarto. El colaborador, que lo dio todo, tras su espectáculo, protagonizó un pequeño traspiés a causa del tacón del calzado.

En lo que llevamos de año, también hemos visto cómo Belén Esteban o a Alba Carrillo sufrir nuevamente, una caída cada una. La primera tuvo que pasar por quirófano; y, la segunda, permanecer escayolada más tiempo del que ella desearía.