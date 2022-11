Laura de Chiclana: 5 curiosidades sobre la reportera que sigue la guerra de Ucrania en primera línea de fuego

Cuando estalló la guerra de Ucrania, pilló allí a Sol Macaluso que estaba cubriendo la ofensiva sobre terreno para Mediaset. Su naturalidad y humanización de la información cautivó a muchos espectadores que seguían sus pasos en el conflicto. Pero al poco tiempo, decidió volver a España y dedicarse a cubrir otro tipo de informaciones.

La que está allí desde entonces es Laura de Chiclana, una andaluza de 28 años que lleva en las venas esa vocación por cubrir la información en lugares de conflicto.

“La gente no entiende que las cadenas a mí no me impiden volar, que los barrotes no son obstáculos para mi libertad. Nadie entiende que tengo un alma libre y unas alas que no me fallan nunca. Que mi locura es mi primera y única regla en mi día a día. Elija el camino que elija, mi libertad es mi forma de vida. 🍃🍃”, decía sobre sí misma allá por 2016, cuando todavía era una universitaria.

Hace unos días la veíamos en la ciudad liberada de Jersón donde era testigo directo de un bombardeo: “La madre se está desangrando, el hijo pequeño está llorando. La situación es muy crítica".

Una mujer valiente a la que hemos querido conocer un poco mejor.

#1. Graduada

En junio de 2017 se graduaba como periodista en la Universidad de Sevilla. “Ayer fue el día en el que la emoción y la tristeza se unieron a la felicidad. Entre lágrimas y sonrisas me pude despedir de la mejor época de mi vida. Una ceremonia increíble que nos conmovió a todos. No me puedo sentir más orgullosa de haber escogido esta carrera y esta profesión, la mejor del mundo. 🎓🎓🎓🎓🎓 PERIODISTA ❤📹📷”, compartía en aquel momento.

#2. Corresponsal

La guerra de Ucrania no es el primer destino que ha tenido en lugares de conflicto. Antes ya había estado en destinos como Venezuela, Colombia o la isla de Lesbos durante la crisis humanitaria de 2019.

#3. Apasionada de la fotografía

Entre sus aficiones, una de las más destacadas, junto a su pasión por viajar, es la de la fotografía. No se separa de su cámara con la que ha retratado cada lugar que ha visitado. De hecho, durante el 2020 estuvo viajando el sudeste asiático captando imágenes con su objetivo que luego compartía en redes sociales.

#4. Futbolera

Aunque pasa mucho tiempo fuera de casa, no se olvida de sus raíces y si hablamos de fútbol, podemos decir que es una gran seguidora del Sevilla Futbol Club al que animó activamente cuando ganó su quinta Copa de la UEFA en 2016.

#5. Cultura popular

Entre sus preferencias dentro de la cultura popular están Miley Cyrus si hablamos de música. En cuanto a cine, le gustan las películas de Leonardo Dicaprio. Si hablamos de televisión, le gustan programas como Got Talent o El programa de Ana Rosa. También le gusta seguir cuentas de belleza y estilo y expertas en la materia como Teresa de la Cierva.