Juan del Val defiende a Pablo Motos y se dirige a los que lo critican: “Caterva de sectarios y sectarias”

Se están viviendo tiempos convulsos en las redes sociales tras la publicación del anuncio del Ministerio de Igualdad. En él, se hace referencia a la violencia machista en todos sus formatos, y para entenderlo se han planteado diferentes situaciones a las que a muchos ha recordado, en concreto, a unas declaraciones que habrían hecho tanto el streamer Xokas, como el presentador Pablo Motos.

Al conductor de El Hormiguero no han tardado en lloverle las críticas, y para defenderse no tardó en lanzar un discurso frente a la pantalla en uno de sus programas. Pero los comentarios negativos no han cesado, y harto de ello, su compañero y guionista de El Hormiguero Juan del Val ha roto su silencio para salir en su defensa.

Lo ha hecho en un artículo en el periódico El Mundo, donde ha presumido de amistad con el valenciano y ha lanzado un mensaje a todos los que le han criticado durante estas últimas semanas. "Pablo Motos es mi jefe y es mi amigo. A lo primero no le doy importancia, puse tarde o temprano lo dejará de ser. Sin embargo, lo segundo sí es trascendente porque Pablo será mi amigo toda la vida, pase lo que pase y sople el viento de cara o en contra", comienza escribiendo el colaborador.

Además de presumir de la trayectoria del programa y de la labor de Pablo en este, ha hecho referencia a las preguntas que hizo a diversas entrevistadoras y por las que se le ha estado criticando. "Hace algunos años, una supuesta élite intelectual formado por sujetos habitualmente alejados del éxito, decidió acabar con el prestigio de Pablo. Si no se le podía vencer por las buenas, se le hundía por las malas, así que se orquestó una campaña mediática para convertir su imagen en la de un peligroso machista. El momento era perfecto, se imponía un feminismo necesario, y llegó el MeToo, al que era imposible sobrevivir si te señalaba de machista", añade.

"Aquellas preguntas feas y situaciones incómodas existieron, sí. Y vistas con la perspectiva actual resultan ofensivas, también. Eso sí, todas se produjeron hace demasiado tiempo. [...] Juzgar con la mirada de 2022 situaciones de 2006 es injusto y perverso, pero da igual. Para perpetrar este escarnio público todo vale", declara Juan.

También ha hecho referencia a su mujer Nuria Roca para defenderse de sus acusaciones de machista. "No deja de tener gracia que yo, que he pasado más de 20 años trabajando para mi mujer, siempre en segundo plano, detrás de las cámaras ante las que ella no paraba de brillar [...] y que se me ha conocido toda la vida como 'el marido de...' se me ponga ahora la etiqueta de machista. Cualquiera que no le dé la razón a esta caterva de sectarios y sectarias será acusado de machista", defiende el escritor.

Resalta el problema del machismo en la sociedad actual y la importancia del feminismo, aunque señala que "vamos camino de convertir la causa social más importante de este siglo en puro fanatismo".

Como era de esperar, sus palabras han revolucionado a los usuarios, que no han tardado en dejarle todo tipo de opiniones entre las respuestas. ¿Cuál es la tuya?