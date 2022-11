Kerem Bürsin, el prota de ‘Love is in the air’, conquista a Paz Padilla hablando en español

Santiago Segura se ha convertido en el rey midas de las comedias familiares con sus dos sagas, la de Padre no hay más que uno y A todo tren. Si este verano vimos nueva entrega de la primera, estas navidades, toca ver la segunda de A todo tren.

Si en el inicio de la saga veíamos al propio Santiago y a Leo Harlem perder a los niños en el tren camino a Asturias, en esta ocasión, son ellas las que viven la aventura. Y ellas no son otras más que Paz Padilla y Paz Vega.

Las risas estás aseguradas y también los momentos únicos. El director y actor ha conseguido fichar para esta nueva película a Kerem Bürsin, el protagonista de Love is in the air, esa telenovela turca que arrasó en medio mundo y que ahora está volviendo a reponer Divinity.

El actor ha estado este fin de semana en España presentando la película. Ha acudido al estreno con el resto del equipo en el que se ha convertido en su debut en el cine español. Y sí, sabíamos que hablaba turco e inglés, pero ahora hemos podido comprobar que también le está dando al español.

Hablando español

En este idioma habla con las dos actrices protagonistas que caen rendidas a sus pies, sobre todo, una de ellas. La humorista ha compartido la escena de la película que más envidia va a despertar entre todos los que sueñan con estar algún día cerca de Bürsin.

“Me estoy mudando a España”, dice el personaje que interpreta. Y más de uno habrá suspirado pensando que podía ser una realidad. Pero no, de momento es solo parte del guion. Eso sí, en el preestreno, el actor ha asegurado que está trabajando en más proyectos en nuestro país de los que todavía no puede dar detalles.

De momento, a partir del 2 de diciembre podremos ver su pequeño cameo en la película de Segura.