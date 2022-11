Lorna, la cantante de ‘Papi chulo’ habla de colaboración con Fani Carbajal de ‘La isla de las tentaciones’

Fani Carbajal, esa chica que tanto dio que hablar en La isla de las tentaciones donde puso a prueba su relación con Christofer Guzmán, tiene uno de esos canales de mtmad en los que personajes de Mediaset van hablando de sus cosas.

Hace poco mostraba su reencuentro con su marido tras su ruptura. Pero, en su último vídeo ha decidido dar un giro a los contenidos y ha mostrado una entrevista con una cantante conocida por muchos, Lorna.

Fani confesaba que había cantado Papi chulo desde que era pequeña y Lorna admitió que se conocieron por redes sociales. Fani subió un TikTok con su canción y la cantante reaccionó compartiendo su vídeo para gran regocijo de la influencer.

Han empezado su vídeo conjunto con un cruce de piropos. Fani reconocía que Lorna no es como otros personajes públicos o cantantes a los que se les ha subido la fama. “El verdadero artista es el que es real y genuino”, aseguraba la artista.

Lorna está pasando unos días en España y ha aprovechado esta visita para verse con su amiga y reconoce que no la ha seguido en sus realities porque no vive en España, pero que ha oído hablar de ello por su manager.

“Como compositora que soy, siempre una tiene su tema favorito y Papi chulo no estaba dentro de mis favoritos, pero la vida es loca y si esta es la que le gustó a la gente, feliz con eso”, confesaba sobre el que ha sido el gran éxito de su carrera.

Detalles de Papi chulo

Contó que había grabado una primera versión de la canción en 2000 en Panamá y duraba 59 segundos. En 2003 llegó a España, pero le pedían una versión de más de tres minutos. Se convirtió en un éxito que le ha llevado a conocer decenas de países. Además, en la pandemia se reactivó gracias a TikTok. “Siento que ha dejado ser un hit para convertirse en un clásico y los clásicos no pasan de moda”, aseguraba.

“Cuando lo grabé estaba jovencita, querían algo picantoso. Tenía recién cumplidos los 18, y tenía una hermana mayor que cuando me pedían que hiciera los quejidos de Papi chulo, no me salían, y los tuve que hacer con mi hermana”, recordó como anécdota de la grabación de esa canción.

“No se veía a una mujer incitando a un hombre a que, ven, te gusta, tú quieres… en otros países tenían otros significados y gracias a Papi chulo, la real academia de la lengua lo ha recogido con un significado, el de un hombre guapo que atrae a una mujer de manera sensual”, explicaba.

Recordando las noticias de su muerte

Lorna ha repasado algunos momentos de su carrera desde que comenzó con 15 años. Una época en la que tuvo que estar mucho tiempo alejada de su familia recorriendo mundo. Además, tuvo que enfrentarse a los rumores que anunciaban su muerte por sobredosis.

“Me afectó a nivel internacional, no sólo en España”, aseguraba Lorna, “tengo entendido que había una chica en Inglaterra que se llamaba Lorna. Como mi nombre no es común cuando encuentran a la chica en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria muerta de sobredosis, todo el mundo dijo, Lorna, la artista. La madre de esta chica, a nivel de aconsejar a la juventud, hacer una cadena a nivel de correos, en los que dice, ‘no consuman drogas porque mi hija Lorna, que tenía un futuro por delante se ha muerto de sobredosis’ y lo relacionaron conmigo”, recuerda explicando lo mal que lo pasó entonces su familia.

Acabaron la charla hablando del primero videoclip de Fani que acaba de grabar con un cantante nuevo. Y Lorna la invitaba a hacer un remix de Papi chulo con ella.

¿Llegará esa colaboración? De momento nos han dejado una pequeña demostración improvisada y a capela.