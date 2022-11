Todo lo que sabemos del disco de Aitana en ‘La Última’: singles, historia, opiniones...

La nueva serie de Disney+, donde Aitana y Miguel Bernardeau son los protagonistas, está dando mucho de que hablar. Especialmente porque quedan muy pocos días para que, el 2 de diciembre, se estrene en la plataforma.

Uno de los temas de interés es el disco de Candela, el personaje al que dará vida la cantante y que ha mencionado en varias entrevistas que el álbum ya está preparado para ver las luz. Por esta razón, vamos a recopilar todo lo que sabemos de él y los detalles que ha ido dando la barcelonesa para no perdernos nada.

Tracklist

La lista cuenta con ocho canciones más algunas versiones en acústico que serán interpretadas por Aitana. Los títulos nos van dando detalles de todo lo que podría pasar a lo largo de los capítulos, como ha ocurrido en otras proyecciones donde la música es uno de los pilares fundamentales.

La última (De La Serie "La última")

Quiero, El Cine, Tu Culpa, Oasis o Me levanté son algunos de los títulos que hemos conocido y que estamos deseando escuchar. La Última es la que le da nombre a la serie y a un sencillo. Sencillo que ya hemos podido conocer como adelanto para que la espera se haga más amena. A lo largo del tema, la artista nos pone los pelos de punta gracias al sentimiento y a la delicadeza que tiene a la hora de interpretar esta balada.

Disco de Aitana VS Disco de Candela

De su faceta como cantante a su faceta como actriz hay una línea fina, especialmente porque dentro de su papel también ha creado un disco. Por ello, Aitana quiso dejar claro que son proyectos totalmente diferentes.

“El próximo tema que voy a sacar, o temas, no van a ser como Aitana, sino más bien como Candela”, ha comenzado. “Para mí es muy importante aclarar esto, aunque ya irá viniendo porque todavía queda un mes y poco para que salga la serie. Pero es importante separar, sobre todo para mis fans, lo que es Candela de Aitana”, aclaraba la artista.

Aitana avanza que los próximos temas que escucharemos de ella serán como Candela, su personaje en #LaÚltima: “Es muy bonito el disco, pero no tiene nada que ver con mi proyecto personal como cantante ni con mi tercer álbum…” ❤️‍🔥 #AitanaEnRD pic.twitter.com/M0wM3V91ph — News Aitana (@NewsAitana) October 18, 2022

Para ella es muy importante que sus seguidores separen las dos ideas para no llegar a confusión. "Sé que es muy complicado porque al final soy yo y todo el mundo me conoce como Aitana, ya que nunca he sido actriz ni he encarnado ningún tipo de personaje”, esto es lo que quería resaltar, es decir, aunque sea la misma cara son dos personalidades diferentes y no tiene “nada que ver con mi proyecto personal”.

La historia que hay detrás

Cuando se pusieron manos a la obra con la serie, se dieron cuenta de que sería muy buena idea que no abandonara su faceta como cantante, sino que contará su día a día: “Toda esta idea de crear la serie, dijimos, ‘estaría muy bien que, si al final, yo me meto dentro en un proyecto como actriz que tenga que ver con mi día a día, que es la música”, declaró.

Sin embargo, una de las cosas más importante que ha querido resaltar Aitana es la historia que hay detrás. Una historia de superación de su personaje: “Cuando me explicaron un poco los guionistas y se nos ocurrió a todos un poco la idea de que Candela tenía todo lo que tenía dentro y componía canciones y era su forma de sanar muchas cosas es porque le habían hecho bullying en el colegio. Se me encendió algo de ‘vale, siento que obviamente es un tema muy importante del que hablar, y me gustaría contar esta historia de superación de Candela, en este caso, con una canción”.

Es precisamente la canción La Última, la que más habla de ello: “Acabé enseñándoles a Disney y a todo el equipo las canciones que había hecho y les dije que, para mí, lo lógico sería que se llamase La última porque era la canción que representaba mejor el concepto de toda la serie”.

De momento, solo conocemos ese adelanto que nos han dejado, pero hay muchas más canciones con las que nos van a sorprender. Porque, además de las baladas, estamos seguros de que el estilo nuevo que está adquiriendo ahora Aitana, también se va a ver reflejado en la música de Candela, a quien estamos deseando conocer en la gran pantalla.