Rafa Ramos recuerda la época en la que era Germán en ‘Aída’: “Los niños son muy crueles”

Puede que el nombre de Rafa Ramos no te suene demasiado. Pero si hablamos de Germán, el amigo de Fidel en Aída, puede que la cosa cambie. Y es que una serie tan mítica como esta nos ha dejado grabados en la memoria a muchos de sus personajes.

Ramos ha crecido y ya no es ese niño de doce años que comenzó en la serie. Socialité ha hablado con él, que ahora tiene 27 años, para recordar cómo vivió aquella fama a edad tan temprana.

“Los niños son muy crueles y, al final, si te ven haciendo de empollón, eres empollón. Tampoco tienes tanto en cuenta al otro. Saca mucho de lo cotidiano que, de repente, alguien de tu edad trabaje como si fuera un adulto, pero no lo es y, encima, sea, entre comillas, reconocido… Es lo que hay”, aseguraba.

Aunque esa fama a muchos actores les ayuda a socializar más, no fue su caso: “Yo era el empollón, así que ligar, ligar, qué te voy a decir. ¿Te voy a mentir?”.

Fue un personaje mítico cuando todavía no había tanta plataforma ni las series tenían el prestigio que tienen ahora. “Haber sido Germán en Aída, antes sí que cerraba más puertas. Cada vez somos un poco más abiertos a que la tele no es para nada un medio, bueno, sino que hay productos de una calidad maravillosa”, aseguraba.

Él fue un actor precoz que con tan solo cinco años ya estaba trabajando. “Eres pequeño y tienes que ir a audiciones y castings. He tenido mucha suerte con mis padres, siempre me han apoyado mucho más en el no que en el sí. Siempre han respetado que era un niño, si son sus vacaciones, son sus vacaciones”, admitía.

A día de hoy

Echa de menos a aquellos compañeros. “Carmen (Machi) siempre ha sido para mí la madre de Aída. Yo tenía nódulos de pequeño y ella me ayudó a cuidármelos”, confesaba. “Más que por estar en una posición reconocida, estar con ellos, eso sí que se echa de menos. He podido reencontrarme con Secun de la Rosa y, jope, es muy nostálgico. Yo empecé a hacer teatro con Secun”, decía con nostalgia.

Desde que acabó con Aída ha estado formándose para ser actor y ahora está muy centrado en el teatro. No le faltan proyectos. “De lo que más ganas tengo ahora mismo es de volver a mi casa, al cine o la televisión. Una oportunidad que haya salido fructífera, todavía no ha pasado, pero hay cositas, ya os contaré”, aseguraba.

Así que, estaremos atentos para ver dónde le vemos próximamente aparte del Teatro Lara.