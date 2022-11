Ariadne Artiles defiende la maternidad real en su libro: “En nada se parece a como nos la habían contado”

Ariadne Artiles es uno de esos rostros conocidos que nos llevan acompañando durante varias décadas. Aunque dejó su Canarias natal para estudiar psicología, cuando tan solo tenía 17 años, la moda se cruzó en su camino y ahí encontró su profesión. Ahora, a sus 40, también reparte su tiempo entre su papel de activista y el intentar difundir la idea de una maternidad real con la intención de ayudar a las madres primerizas. Y en eso tiene experiencia, que ya ha tenido tres hijos.

Tras Pura vida, ahora publica Pura vida madre, un nuevo libro en el que ella misma explica que “encontrarás mi experiencia más personal de la maternidad, real, sin tapujos, porque la maternidad en nada se parece a como nos la habían contado”.

“Espero poder acompañarte de la forma más honesta que existe y que aquí encuentres un refugio cuando te sientas sola. Embarazo, parto, cesárea, lactancia, crianza positiva, trucos para educar desde el respeto y no morir en el intento, y algunas recetas y menús para toda la familia con el fin de hacerte la vida un poco más fácil”, comparte como objetivo de este libro.

“Vivimos en un continuo cambio, aprendiendo a diario. Por eso, y desde mi experiencia particular, me gustaría transmitir mi nueva visión de la maternidad, con lo bueno y con lo malo; riéndome de algunas de las cosas en las que creía y plasmando lo que de verdad siento ahora como madre”, añade sobre sus intenciones.

No quiere engañar a ninguna mujer y les advierte que “la maternidad real poco tiene que ver con lo que vemos en las películas o lo que nos habían contado hasta ahora. No nos engañemos: no es una sucesión de momentos idílicos. Ahora sé que la PURA VIDA MADRE es un camino lleno de obstáculos que tenemos que superar cada día, un reto continuo que nos hace aprender nuevas formas de entender a nuestros hijos y a nosotras mismas; un camino largo y duro, pero lo suficientemente apasionante y gratificante como para recorrerlo una y otra vez”.

Aquí esta este libro para acompañar a esas mujeres que están descubriendo este nuevo papel en sus vidas. Consejos, acompañamiento y, sobre todo, honestidad sobre un papel crucial para las madres.

Lactancia materna

Uno de los temas que más se está hablando sobre la maternidad últimamente es el de la lactancia. Hubo un tiempo en que casi no se oía hablar de estos temas, pero, poco a poco, se han ido abriendo ventanas para hablar de estos temas. “Quien se atrevió a idealizar la lactancia materna es porque nunca la puso en práctica”, asegura y desmonta algunos tabúes y da algunos consejos.

#Es idílica. “No, no es idílica, hablando claro. Acabas de parir (con todo lo que eso conlleva), eres un zombie andante por la falta de sueño y, de repente, un fuego interno te empieza a recorrer el cuerpo de arriba abajo. Luego, como si nada, los pechos empiezan a endurecerse y a calentarse al máximo. Es lo que conocemos como la subida de la leche. De lo que nadie habla es de que a la vez que te sube la leche, te baja la tensión. Ni de que puedes empezar a ver borroso y a experimentar mareos y flojera”.

#Los bebés no comen cada tres horas. “Cierto. Definitivamente, lo hacen a demanda, pero puedes intentar llevar un horario si eso te facilita la vida. Con Ari lo hice a demanda, pero con las gemelas era imposible, y tengo que decir que se habituaron perfectamente. Lo importante es que no pasen hambre.

#Aprovecha para dormir cuando el bebé lo haga. Esta y otras creencias, como la de que podrás ducharte o comer tranquila entre las tomas, puedes ir olvidándolas. Por las noches, la cosa no mejora. Es un recién nacido y no puede estar más de cuatro horas sin comer. Solo te queda aferrarte a la idea de que en poco tiempo crecerá, las tomas se irán espaciando en el tiempo y tú podrás dormir más horas de forma ininterrumpida. Lo bueno de ser madre por segunda vez es que sabes que todo pasa.

#Con un biberón de leche de fórmula dormirá mejor, y si le añades cereales, dormirá más. ¡Error! No te dejes engañar... Si él no quiere, no habrá nada que haga que duerma toda la noche del tirón. Es cuestión de tiempo y paciencia, muchísima paciencia.

Desde el momento en el que decides ser madre, pasando por el embarazo, el parto y la crianza de los niños, Ariadne da pautas para recorrer cada etapa.