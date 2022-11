Este lunes noche podíamos ver la primera parte de la final de MasterChef Celebrity 7. Finalmente, después de un programa con mucha tensión, Manu Baqueiro y Lorena Castell lograban pasar a la gran final que se disputará este martes noche. María Escoté y Patricia Conde se quedaban a las puertas.

La actriz ha querido compartir, en redes sociales, una reflexión tras el programa en el que ha tenido que despedirse nuevamente. Porque recordemos que fue la repescada de esta edición y favorita para muchos para ganar. Pero no ha podido ser y muchos le echan la culpa.

La actitud de Patricia Conde en la final no fue entendida por muchos que creen que regaló la chaquetilla a Manu Baqueiro. “No sé qué te pasa, Patri, pero no estás luchando por la final. Te veo derrotada. No lo he visto nunca. Ponte las pilas. Te has ganado un puesto aquí y no estás peleando por la chaquetilla”, la intentaron animar Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

“Has hecho historia. En diez años de programa, es la primera vez que vemos a una finalista que no quería luchar por la chaquetilla. Decepción total. Tenemos que admitir el error. Aspirantes como Isabelle Junot y Nico Abad habrían aprovechado la oportunidad mejor que tú”, le espetó Jordi totalmente decepcionado por su actitud.

“Es como cuando estás en una maratón, ves la meta cerca y aparece la sensación de que puedes rendirte” - Patricia Conde #MCCelebrity pic.twitter.com/JMjxLB7q7G — MasterChef (@MasterChef_es) November 28, 2022

Las explicaciones

Ella ha recurrido a redes sociales para explicar lo que todos hemos visto en esta final. “Un día nos dijeron ‘esto es un show, no un programa de cocina’. Ha habido amor, ha habido guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar”, empezaba escribiendo.

Y explica qué le pasó en la final: “Realmente en la final me bloqueé ante tanta presión, (q ya venía bloqueada desde q echaron a Isa), no solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y sobre todo de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis algunas terribles consecuencias”.

“Nunca había visto MasterChef y quise investigar desde dentro. Y les estoy eternamente agradecida por la oportunidad de que todos me hayan conocido y ahora sepan que soy actriz y no presentadora por ejemplo 😉”, escribía sobre lo bueno que se lleva del programa.

“Lo he dicho muchas veces, soy sensible y vulnerable y mi salvavidas es el sentido del humor. Nos dicen que cocinemos, q peleemos, que hagamos un show divertido, como los que nos ha ofrecido mi querido Xavier”, seguía reflexionando.

Pero no todos han vivido el concurso de igual manera. De hecho, hay concursantes que lo recuerdan como una mala experiencia y, otros que, sin embargo, volverían a repetir una y más veces. “Cada uno vive las experiencias a su manera, no todos somos iguales, a mí me gusta tratar a todos mis compañeros con respeto pase lo q pase, ayudar cuando he podido y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto”, admitía sobre cómo se lo ha tomado ella.

“Y por los comensales no os preocupéis, no solo les dan lo que cocinamos, en el Ritz había más comida 😂. Yo no le pedí a nadie llegar a la final. Yo no eché a Isa o a Nico, de hecho, me pareció injusto y me hubiera cambiado por cualquiera de los dos, ellos lo saben”, confesaba sobre el haber llegado a donde llegó.

Momento de pedir perdón

Y no ha dudado en pedir disculpas por lo sucedido. “Quiero pedir perdón a mi familia (ellos saben bien que si no duermo no funciono) amigos, al equipo de MasterChef y a todos los que han creído en mí más que yo misma. Pero, sabéis lo que os digo?, que el giro de la película era que Manu se llevara la chaquetilla porque se lo merecía más que nadie y me sobraban los motivos para frenar y dejar que me adelantara”, aseguraba.

“Siento no haber sido más competitiva y ambiciosa, soy así… cómo habéis visto, tímida, algo rebelde y muy sensible… y payasita, y sobre todo no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer un show. Lo vuelo a decir, la tv es mentira. ♥️”, terminaba diciendo.

Y ahí se ha quedado, a las puertas de la gran final y recibiendo las críticas de muchos.