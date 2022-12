Patricia Conde ahora señala a la “jefa” de ‘MasterChef’ y habla de drogas: “Sabes quién lo ha hecho”

Masterchef Celebrity 7 ha acabado con el triunfo de Lorena Castell, pero la realidad es que si alguien se ha llevado todo el protagonismo, esa ha sido Patricia Conde, que desde hace días ha acaparado todos los titulares.

La presentadora había sido una de las mejores concursante durante toda la edición, por eso muchos apostaban a que el último duelo se lo jugarían Lorena Castell y ella. Pero en la prueba que iba a clasificarse, algo le ocurrió a Patricia Conde que casi ni cocinó, les tomó el pelo a los jueces y empezó a reírse de todo.

Ante el asombro de los compañeros, jurado y espectadores, esa misma noche Conde explicó lo ocurrido en redes. Un texto que cambió al día siguiente dejándolo mucho más suave. Pero, pasados dos días más, este jueves ha vuelto a redactarlo añadiendo incluso más información de la que dio en un principio.

En esta ocasión, Patricia Conde se ha dirigido también directamente a la "jefa" de Masterchef, que podría ser Macarena Rey - la directora de la productora Shine Iberia que hace el talent- y las palabras de la ex aspirante son las siguientes:

"Ah, y otra cosa, Jefa, dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental, lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el por qué de las cosas. En plan, “no estás loco, te han apagado el horno”, por ejemplo. “Pero tranquilo que no van a ser muy duros”.

Un ejemplo que, sin duda, se refiere a lo que le pasó a ella misma en la final cuando estaba cocinando y de golpe se encontró el horno apagado.

Y añade: "Yo solo tenía sueño, en mi vida nunca me he drogado, y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las 2 personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo por ejemplo. Me pasan a mí el muerto 😂".

Para acabar echándoles en cara algo que no pudo hacer por el programa: "Me dijisteis que estuviera graciosa, hiciera chistes y demás, cuando me echasteis 3 semanas y no pude rodar “A todo tren 2” que es lo que quería, y así lo hice… mi cocinado era un poco lento pero eficiente, cosas peores las han dado por buenas y además había cambiado la actitud como me dijisteis y estaba graciosa como querías, poneos de acuerdo. Mi actitud fue guay porque ya no tenía miedo", sentencia.